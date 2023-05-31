Владислав Третьяк: «Нужно политику убрать от спорта. Есть надежда, что Россия вернется в международную семью и поедет на Олимпиаду»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Татьяна Тарасова Сборная Беларуси по хоккею МОК КХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Политика Хоккей

Владислав Третьяк высказался об отстранении России и шансах сыграть на Олимпиаде.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года. Отстранение затем продлили и на сезон-2023/24.

– Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) снова рассмотрит возможность возвращения сборных России и Беларуси на международные турниры в марте 2024 года. Есть ли шанс, что мы примем участие в Олимпийских играх 2026 года?

– Мы на это надеемся. Всегда надежда умирает последней. Но есть надежда, что мы вернемся в международную семью и поедем на Олимпиаду. Будем надеяться и будем готовиться.

– А нужно ли будет России проходить олимпийский квалификационный отбор?

– Нет. Это белорусам надо, а сборной России не нужно. Мы остаемся третьими в международном рейтинге ИИХФ.

– А кто будет принимать решение по допуску сборной России в Милан-2026? Международный олимпийский комитет (МОК) или ИИХФ?

– Вообще-то решение принимает МОК, но при согласовании с Международной федерацией хоккея.

Татьяна Тарасова сказала, что если Россию не пустят на Олимпиаду, то нужно организовать альтернативные Олимпийские игры. Речь о летней Олимпиаде-2024 в Париже. Но реально ли такое в хоккее?

– В хоккее вряд ли. К сожалению, выбор у нас ограничен. Кроме белорусов, есть еще Казахстан. Остальные сборные не такие сильные. Нам не с кем будет играть в альтернативном турнире. Это сложно.

Нам нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы Олимпиада состоялась с нашим участием. В любом случае спорт – посол мира. Этот лозунг нужно везде писать крупными буквами. И нужно политику убрать от спорта. Это самое главное, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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47 комментариев

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Павел Мельников
Владиславу Третьяку в этом случае следует либо уйти с поста депутата, либо с поста руководителя ФХР.
+61
-6
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napoli_14
Владисла́в Алекса́ндрович Третья́к — советский хоккеист, вратарь, тренер. Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы IV—VII созывов от партии «Единая Россия» (с 2003 года).

Владислав Третьяк - "Нужно политику убрать от спорта".

Вот как, как у них это укладывается в голове?
+42
-3
+39
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Ovi174
Кое-кого другого нужно убрать, и не только от спорта, имя его Владик ты знаешь….
+39
-8
+31
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Криштиану Роналду
Интересно какими аргументами подкреплена эта надежда, может он думает что очередная волна шахедов на Киев ускорит это возвращение.
+27
-6
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Федя Букин
Предлагаю провести по этому поводу концерт в Лужниках
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Амфитрион
Сказал президент максимально политизированной федерации.
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Pikachu Pikachu
Начните с себя
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Александр
Бездарный влад уходи на пенсию и еще кое кого с собой прихвати
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Сергей Орлов
Надо Третьяка убрать из спорта. И из Думы.
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YOKODZUMA
Они же там все геи трансы родители один и два а так же нацисты и фашисты. Зачем ж вы так стремитесь в их семью?
+9
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Сергей Галынский
И политиков от спорта гнать
Третьяка,Свищева и прочих
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Kanonir152
Получается, нужно оградить спорт о Третьяка. Как можно разделять спорт и политику, когда половина политиков - бывшие спортсмены, а бывшие спортсмены, зачастую принимающие решения в спорте - политики.
+6
0
+6
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Bashibuzuck
Нужно вести себя в соответствии с Уставом ООН, и политика сама уйдет из спорта
+9
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Олег Мохов
а ночную лигу он не хочет убрать из хоккея
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bolt_thrower
Весь проф спорт в России - это только политика. Никакой другой цели он не служит. Нет задачи сделать население здоровее или предоставить бесплатные спорт школы... Есть задача показать, что мы круче соседей.
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Дмитрий Джи
##ка, сколько уже можно лицемерить?! этому конца и края нет?
+3
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Atsuktuvas
Ответ Криштиану Роналду
Интересно какими аргументами подкреплена эта надежда, может он думает что очередная волна шахедов на Киев ускорит это возвращение.
Аргументы? А что это?
"Мы не можем проиграть, потому что мы не можем проиграть". (с)
+3
0
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brig_Mercury
Ответ napoli_14
Владисла́в Алекса́ндрович Третья́к — советский хоккеист, вратарь, тренер. Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы IV—VII созывов от партии «Единая Россия» (с 2003 года). Владислав Третьяк - "Нужно политику убрать от спорта". Вот как, как у них это укладывается в голове?
Так он уже прирос к креслу. Наверное думает, что оно с рождения ему досталось, как награда за талант. Поэтому забывает, что еще и политикой занимается.
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Margor
наивный
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Алекс Ну
Душевного здоровья тебе Вадик, никто и никуда нас, в ближайшие лет пять не вернёт. Пусть ротенберг дальше славит нас в "суперсериях" с белорусами.
+2
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bona ulo
Тогда может стоит начать с того, чтобы убрать спортсменов из госдуры и перестать использовать их в пропаганде?
+3
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Заборостроитель
Объявите политику в розыск
+2
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Melnikov1968
Так не лезьте в политику, а-у-у.
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Savardus
Ну, учитывая бэкграунд Третьяка-чиновника, это выглядит как попытка и рыбку съесть на на ёлку влезть
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SadButTrue
Я негодяй! Я подлец! Я жалкая, ничтожная личность. Нет, не хочу! Хватит! Хватит, жизнь не удалась! Не хочу так.

Попугай Кеша.
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