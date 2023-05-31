Глава ИИХФ: «Диалог с ФХР идет. Говорим с большим количеством сотрудников из РФ»
Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что международная федерация ведет диалог с ФХР.
Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года.
Команды не примут участие в чемпионатах мира и в сезоне-2023/24. Вопрос их возвращения будет рассмотрен весной следующего года.
«Между ИИХФ и ФХР есть обсуждения, диалог идет.
Общаемся ли мы с Третьяком? Мы говорим с большим количеством сотрудников из Российской Федерации», – сказал Люк Тардиф.
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