Глава ИИХФ: «Диалог с ФХР идет. Говорим с большим количеством сотрудников из РФ»

Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что международная федерация ведет диалог с ФХР.

Сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров весной 2022 года.

Команды не примут участие в чемпионатах мира и в сезоне-2023/24. Вопрос их возвращения будет рассмотрен весной следующего года.

«Между ИИХФ и есть обсуждения, диалог идет.

Общаемся ли мы с ? Мы говорим с большим количеством сотрудников из Российской Федерации», – сказал .