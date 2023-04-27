Фетисов о критериях МОК: «Полный правовой беспредел. Нет никаких оснований для отстранения спортсменов из России»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался касательно отстранения спортсменов из России от турниров.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Стало общим местом высказывание, что спорт должен быть вне политики, однако в реальности все совершенно не так. МОК не просто продлил отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях, но и выдвинул совершенно дикие условия для участия в Играх отдельных атлетов, включая требования, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. Наверняка вы переживаете это остро…

– Конечно. Я думаю, что в целом это наша недоработка. Мы не сумели сделать так, чтобы Россию никто не трогал. Не хватает авторитетов поставить их всех на место. В том числе и МОК.

Творится полный беспредел – правовой, всякий разный. Нет никаких оснований для того, чтобы отстранять спортсменов из России. Мы имели опыт холодной войны, когда наша сборная играла, противостояние было очень жестким, но тем не менее спорт не тревожили.

Помню, как накануне Олимпиады в 1980 году в Лейк-Плэсид ходило много разных разговоров о возможной отмене Олимпиады, но тем не менее Олимпийские игры состоялись и не возникло никаких проблем, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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17 комментариев

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Ебздрогыч
А проводить кое-что в соседней стране - тут, конечно, все правовые основания имеются
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Олег Мохов
так вас с 2014 года предупреждали как только побежите захватывать Украину санкции будут более жесткими вплоть до отстранения.Но ночной хоккеист поверил в себя,что захватит Киев за3 дня и погнал туда свою орду.
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МТБ
Ответ Евгений Мешков
а оно как к спорту относится? ливию бомбить да югославию тоже было зашквар, но что то не припомним мы каких то отстранений натовских хоккеистов
Товарищ бот, мы видели вашу методичку, она старая и скучная. Пожалуйста, простите мне мою лень, мне уже не интересно отвечать вам развёрнуто. Я просто поставил вам минус и прошу покинуть нас.
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Iuasamotu
Вячеславикам придётся смириться с тем, что сейчас не средневековье и цивилизованное человечество может очень больно бить по тщеславию агрессора.
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Russ Ivan
Создавайте свою правильную МОК, хоть попытайтесь, чем сопли жевать...
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Кац Мац
шеф всё пропало гипс снимают клиент уезжает
акт втрой
плач ярославны
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akrets
Он опять сказал это слово! «Беспредел». Ура, заработало!
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2882
Ответ МТБ
Ну, конечно. Сажать людей в РФ, это по закону, видимо.
Эт да. Только в РФ же людей сажают.) Больше нигде)
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Neyron
По второму кругу пошли
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Melnikov1968
Наконец-то знакомое слово "беспредел" прозвучало. Теперь ясно, что это Фетисов.
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МТБ
Ну, конечно. Сажать людей в РФ, это по закону, видимо.
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Александра Стенмарк
Пока коррупцию не искорените, так и будут нас все шпынять. Интересы России надо отстаивать, а не соглашаться на все, ради своего шкурного интереса. А у нас ради бабла и не только Россию продадут.
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Olga.t
100500 комментаринв от Фетисова уже было на эту тему. Ничего нового не сказал.
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brig_Mercury
Вячеслав, а что Вы умалчиваете об ОИ 1980 в Москве и 1984 году в Лос-Анджелесе, которые прошли в усечённом составе из-за участия советских солдат в Афганистане?
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2882
Ответ Iuasamotu
Вячеславикам придётся смириться с тем, что сейчас не средневековье и цивилизованное человечество может очень больно бить по тщеславию агрессора.
Если агрессор не платит долларами, да.
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2882
Ответ Олег Мохов
так вас с 2014 года предупреждали как только побежите захватывать Украину санкции будут более жесткими вплоть до отстранения.Но ночной хоккеист поверил в себя,что захватит Киев за3 дня и погнал туда свою орду.
Мохов лично предупреждал))
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