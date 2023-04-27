Фетисов о критериях МОК: «Полный правовой беспредел. Нет никаких оснований для отстранения спортсменов из России»

Вячеслав Фетисов высказался касательно отстранения спортсменов из России от турниров.

Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Стало общим местом высказывание, что спорт должен быть вне политики, однако в реальности все совершенно не так. не просто продлил отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях, но и выдвинул совершенно дикие условия для участия в Играх отдельных атлетов, включая требования, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения. Наверняка вы переживаете это остро…

– Конечно. Я думаю, что в целом это наша недоработка. Мы не сумели сделать так, чтобы Россию никто не трогал. Не хватает авторитетов поставить их всех на место. В том числе и МОК.

Творится полный беспредел – правовой, всякий разный. Нет никаких оснований для того, чтобы отстранять спортсменов из России. Мы имели опыт холодной войны, когда наша сборная играла, противостояние было очень жестким, но тем не менее спорт не тревожили.

Помню, как накануне Олимпиады в 1980 году в Лейк-Плэсид ходило много разных разговоров о возможной отмене Олимпиады, но тем не менее Олимпийские игры состоялись и не возникло никаких проблем, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.