«Вопрос к Баху, Макрону и Байдену». Ротенберг о том, когда Россия вернется в международные турниры

Роман Ротенберг ответил на вопрос о сроках возвращения России в международные турниры.

«Почему нет международных матчей? У нас есть международные матчи. Восемь матчей с Беларусью, они выиграли Кубок Первого канала, ее возглавил Дмитрий Квартальнов, один из лучших специалистов в КХЛ. Матч с Казахстаном.

Что касается официальных матчей, чемпионатов мира, Олимпиад – мы должны быть готовы вернуться в любой момент. Когда это может произойти? Вопрос к Баху, Макрону и Байдену.

Мы занимаемся своей работой. Функционеры делают все, чтобы сборная России вернулась, но от нас это не зависит вообще. Мы должны быть готовы вернуться в любую минуту, но заниматься мы можем только тем, на что можем повлиять», – сказал главный тренер и «России 25».