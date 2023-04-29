«Вопрос к Баху, Макрону и Байдену». Ротенберг о том, когда Россия вернется в международные турниры

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Роман Ротенберг ответил на вопрос о сроках возвращения России в международные турниры.

«Почему нет международных матчей? У нас есть международные матчи. Восемь матчей с Беларусью, они выиграли Кубок Первого канала, ее возглавил Дмитрий Квартальнов, один из лучших специалистов в КХЛ. Матч с Казахстаном.

Что касается официальных матчей, чемпионатов мира, Олимпиад – мы должны быть готовы вернуться в любой момент. Когда это может произойти? Вопрос к Баху, Макрону и Байдену.

Мы занимаемся своей работой. Функционеры делают все, чтобы сборная России вернулась, но от нас это не зависит вообще. Мы должны быть готовы вернуться в любую минуту, но заниматься мы можем только тем, на что можем повлиять», – сказал главный тренер СКА и «России 25».

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25 комментариев

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Николай Володин
К другу твоего дяди вопросы
+48
-3
+45
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waleri
Ничего не напутал, нет?
+25
-2
+23
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Мартинелли
Другу семьи маразматику задай вопрос
+23
-3
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Don_Krebs
Да, особенно к Макрону.
+18
-2
+16
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ЦСКА1960
Ответ waleri
Ничего не напутал, нет?
Нет он верно понимает, кто мировые лидеры, принимающие ключевые решения, а кто позорный и никчёмный "геополитик", результаты деятельности которого прямо противоположны заявленным целям.
+11
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Паломей Корзинкин
«Вопрос к Баху, Макрону и Байдену»

Может к Путину?
+13
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Тихий летун
Вот это кореша)
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eyeballerswow
ромка, забудь про игры против канадцев. лет на 50.
с белорусами суперсерии наше усе.
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Ковид 07.10.52
а Володьки здесь не при делах....
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Yurij Zhemchuzhnikov
Ещё же с Того можно сыграть , забыл?
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eyeballerswow
Ответ MoRo
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банкетный не в курсе?
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Павел Мельников
А также к Обаме, Винни-Пуху и тайному мировому правительству.
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B.Jones
Рома, ты смотришь плей-офф НХЛ? Что за фигня тебя волнует.
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Бибис
На все вопросы ответит Владимир Зеленский.
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Ковид 07.10.52
Очередное подтверждение наплевательского отношения к болельщикам....этими постоянными перлами этого существа при хоккее....неужели совсем приличных людей не осталось в хоккее...
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Rialto 82
Либералы спортса жгут
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MoRo
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weaverpro
Тут скорее все знает Владимир Владимирович и держит руку на пульсе! У папы хоть бы спросил сначала ))
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Неволяшка
Ответ Бибис
На все вопросы ответит Владимир Зеленский.
На все вопросы сегодня ответил Медведев) Такова уж роль у России в истории, настало время покончить с нацизмом навсегда.
0
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