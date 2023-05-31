Григоренко о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Когда выиграли, испытал радость. Сейчас все поутихло, выгорание есть после любого сезона»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко рассказал о праздновании чемпионства ЦСКА.

Московский клуб в минувшем сезоне в 3-й раз выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4-3). 

Вчера игроки ЦСКА получили золотые медали чемпионов России. 

«Здорово видеть болельщиков, этот праздник для них. Конечно, нам приятно, что нас поддерживают. Приятно получить медали, еще один Кубок и индивидуальные награды.

Было здорово увидеться с ребятами. 29 апреля, когда мы выиграли, я испытал радость. Сейчас все поутихло, а тогда мы радовались победе и тому, что сезон закончился с положительным результатом.

Мы ведь играем в хоккей ради побед. Выгорание в любом случае есть после любого сезона. Радовались тому, что показали тот результат, который хотели видеть в начале чемпионата. В межсезонье мы сможем набраться сил и эмоций», – сказал форвард армейцев.

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1 комментарий

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Empress
А почему все молчат о вчерашней неорганизованной толпе после церемонии чествования ЦСКА на ЦСКА арене? Много ВСЕ говорили про болельщиков, по итогу болельщики по 2-3 часа простояли в толпе, в душном помещении с одним входом 203 с ДЕТЬМИ!!!! И потом объявили, что хоккеисты уходят!!! Людям, которые несколько часов стояли в очереди! Зачем нужно было объявлять хоккеисты Ваши, обнадеживать людей! Вы НАПЛЕВАЛИ на болельщиков вчера!!!! Вы окончательно упали в наших глазах! Выгорайте дальше!!! ТАК НЕ ПОСТУПАЮТ! ПОЗОРИЩЕ!
Единственный достойный уважения Павел Карнаухов, один остался для болельщиков, не наплевал, как другие! Респект тебе Паша!
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