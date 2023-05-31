Григоренко о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Когда выиграли, испытал радость. Сейчас все поутихло, выгорание есть после любого сезона»

Михаил Григоренко рассказал о праздновании чемпионства ЦСКА.

Московский клуб в минувшем сезоне в 3-й раз выиграл , победив в финале «Ак Барс» (4-3).

Вчера игроки получили золотые медали чемпионов России.

«Здорово видеть болельщиков, этот праздник для них. Конечно, нам приятно, что нас поддерживают. Приятно получить медали, еще один Кубок и индивидуальные награды.

Было здорово увидеться с ребятами. 29 апреля, когда мы выиграли, я испытал радость. Сейчас все поутихло, а тогда мы радовались победе и тому, что сезон закончился с положительным результатом.

Мы ведь играем в хоккей ради побед. Выгорание в любом случае есть после любого сезона. Радовались тому, что показали тот результат, который хотели видеть в начале чемпионата. В межсезонье мы сможем набраться сил и эмоций», – сказал форвард армейцев.