Григоренко об усталости от плей-офф: «Два месяца делаешь одно и то же, ешь одну и ту же еду, одних и тех же людей видишь. Даже от партнеров устаешь – слишком много их в жизни»

Михаил Григоренко рассказал, почему устал от плей-офф сезона-2022/23.

– Сразу после финального свистка [в последнем матче финала] вы сказали, что этот плей-офф был для вас очень длинным и тяжелым. Какой момент для вас был самым сложным?

– Уже под конец морально устал от рутины. Игры через день, все одно и то же, постоянно отель. Два месяца делаешь одно и то же, ешь одну и ту же еду, одних и тех же людей каждый день видишь. Даже от партнеров устаешь, потому что слишком много их в жизни. Хочется чего-то нового, но понимаешь, что плей-офф, надо терпеть.

– ЦСКА провел 27 из 28 матчей в плей-офф. У вас практически не было отдыха. Физически чувствовали, что проседали?

– Нет, по физике все было хорошо. Скажем так, я не тот игрок, у которого нужно спрашивать про физику. Есть ребята, у которых если ноги не бегут, то все, вся игра идет на спад. Я не самый быстрый игрок, иногда даже не замечаю, что физически проседаю, – сказал нападающий .