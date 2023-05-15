Григоренко об усталости от плей-офф: «Два месяца делаешь одно и то же, ешь одну и ту же еду, одних и тех же людей видишь. Даже от партнеров устаешь – слишком много их в жизни»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко рассказал, почему устал от плей-офф сезона-2022/23.

– Сразу после финального свистка [в последнем матче финала] вы сказали, что этот плей-офф был для вас очень длинным и тяжелым. Какой момент для вас был самым сложным?

– Уже под конец морально устал от рутины. Игры через день, все одно и то же, постоянно отель. Два месяца делаешь одно и то же, ешь одну и ту же еду, одних и тех же людей каждый день видишь. Даже от партнеров устаешь, потому что слишком много их в жизни. Хочется чего-то нового, но понимаешь, что плей-офф, надо терпеть.

– ЦСКА провел 27 из 28 матчей в плей-офф. У вас практически не было отдыха. Физически чувствовали, что проседали?

– Нет, по физике все было хорошо. Скажем так, я не тот игрок, у которого нужно спрашивать про физику. Есть ребята, у которых если ноги не бегут, то все, вся игра идет на спад. Я не самый быстрый игрок, иногда даже не замечаю, что физически проседаю, – сказал нападающий ЦСКА.

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3 комментария

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jonnysilverhand01
А ты как хотел миллионер ? Типо просто так бабки грести лопатой ? У нас в регионах люди одни макароны из пятёрочки кушают десетилятиями за 15 тысяч рублей
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Mohnatiy
Некоторые на одном заводе всю жизнь работают, с одними и теми же людьми по двадцать лет в столовке одни и те же макароны едят. Видать, нервы покрепче, чем у спортсменов.
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