Григоренко о 5-м матче со СКА: «Начали с 0:2, сидели на лавке и думали, что нам штук десять забьют. В итоге при ужасной игре сделали ничью»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко высказался об умении ЦСКА переламывать ход матчей.

Армейцы стали обладателями Кубка Гагарина, одержав победу над «Ак Барсом» в финале (4-3). 

– По ходу плей-офф у ЦСКА наметилась такая тенденция: вы могли неважно начать игру, ничего особо не показывать, а потом включиться, как по щелчку пальцев, и за несколько минут сделать результат. Объясните, как это происходило?

– Возьмем пятый матч со СКА. Начали с 0:2, первые 12 минут был просто ужас. Честно говоря, сидели на лавке и думали, что нам штук десять забьют. В итоге получилось вовремя забить – Светлаков реализовал наш первый голевой момент. При счете 2:1 сразу подумали: «Не все так плохо, еще одну забьем, и уже неважно, как играем».

В итоге так и получилось. При ужасной игре сделали ничью. Всегда есть понимание, что будут голевые моменты. У нас достаточно мастеровитая команда, ребята могут исполнить и забить.

– Еще все говорят о чемпионском характере, хладнокровии и спокойствии ЦСКА. У вас правда никогда не было паники в раздевалке? Никогда не было ощущения, что все, конец?

– Такого не может быть. Возможно, у кого-то в голове присутствуют такие мысли, но вслух никто такое не произносит. Мы всегда играем с пониманием, что моменты будут, можно будет забить. В плей-офф серия до четырех побед, что даже если сегодня проиграем, то еще не конец, – сказал нападающий ЦСКА

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