Григоренко о 5-м матче со СКА: «Начали с 0:2, сидели на лавке и думали, что нам штук десять забьют. В итоге при ужасной игре сделали ничью»

Михаил Григоренко высказался об умении ЦСКА переламывать ход матчей.

Армейцы стали обладателями Кубка Гагарина, одержав победу над «Ак Барсом» в финале (4-3).

– По ходу плей-офф у ЦСКА наметилась такая тенденция: вы могли неважно начать игру, ничего особо не показывать, а потом включиться, как по щелчку пальцев, и за несколько минут сделать результат. Объясните, как это происходило?

– Возьмем пятый матч со СКА. Начали с 0:2, первые 12 минут был просто ужас. Честно говоря, сидели на лавке и думали, что нам штук десять забьют. В итоге получилось вовремя забить – Светлаков реализовал наш первый голевой момент. При счете 2:1 сразу подумали: «Не все так плохо, еще одну забьем, и уже неважно, как играем».

В итоге так и получилось. При ужасной игре сделали ничью. Всегда есть понимание, что будут голевые моменты. У нас достаточно мастеровитая команда, ребята могут исполнить и забить.

– Еще все говорят о чемпионском характере, хладнокровии и спокойствии ЦСКА. У вас правда никогда не было паники в раздевалке? Никогда не было ощущения, что все, конец?

– Такого не может быть. Возможно, у кого-то в голове присутствуют такие мысли, но вслух никто такое не произносит. Мы всегда играем с пониманием, что моменты будут, можно будет забить. В плей-офф серия до четырех побед, что даже если сегодня проиграем, то еще не конец, – сказал нападающий .