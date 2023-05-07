Григоренко о спаде результативности в финале: «Я же под 25-м номером играю. Набрал 25 очков и решил остановиться!»

Михаил Григоренко рассказал, почему не набрал очков в последних 4 играх серии с «Ак Барсом».

«Планов на пока никаких нет. Пока отдыхаю. Но как Кубок попадет в руки – что-нибудь придумаем!

Почему в последних четырех матчах финала у меня не было очков? Можно сказать, меня закрыли (улыбается). Так получилось, но главное, что нашлись ребята, которые тоже забивали голы, а мы выиграли. По содержанию моя игра не изменилась, просто результативность упала. Такое бывает.

Может, усталость сказалось, но все в равных условиях. «Ак Барс» тоже немало матчей сыграл, во Владивосток летал. Так что не стоит все списывать на физическую форму.

О, есть еще версия – я же под 25-м номером играю. Набрал 25 очков и решил остановиться!» – сказал нападающий ЦСКА Григоренко.

Григоренко – самый ценный игрок Кубка Гагарина. У нападающего ЦСКА 25 (12+13) очков, он лучший бомбардир и снайпер плей-офф