Федоров о Попове: «Всегда жду Сашу и в раздевалке, и в тренерской. Ему нужно время переварить карьеру»

Теги ЦСКА Александр Попов Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров заявил, что рассчитывает на тренера ЦСКА по развитию игроков Александра Попова.

«В тренерском штабе не будет изменений. Мы пытаемся поговорить с Сашей Поповым, чтобы его роль приняла определенные формы общения. Но вы знаете Сашу — он очень скромный человек. Ему нужно время переварить свою карьеру, чтобы дальше двигаться, быть ответственным за какие‑то моменты и работать на результат.

Я его прекрасно понимаю. Я ему говорю, что всегда его жду и в раздевалке, и в тренерской», — сказал главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Это шанс. Надеюсь, он им воспользуется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий