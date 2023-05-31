Федоров о Попове: «Всегда жду Сашу и в раздевалке, и в тренерской. Ему нужно время переварить карьеру»

Сергей Федоров заявил, что рассчитывает на тренера ЦСКА по развитию игроков Александра Попова.

«В тренерском штабе не будет изменений. Мы пытаемся поговорить с Сашей Поповым, чтобы его роль приняла определенные формы общения. Но вы знаете Сашу — он очень скромный человек. Ему нужно время переварить свою карьеру, чтобы дальше двигаться, быть ответственным за какие‑то моменты и работать на результат.

Я его прекрасно понимаю. Я ему говорю, что всегда его жду и в раздевалке, и в тренерской», — сказал главный тренер .