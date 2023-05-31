Федоров о Рейдеборне: «Он в моем сердце как самый важный игрок второй части сезона»

Сергей Федоров назвал Адама Рейдеборна самым важным игроком ЦСКА во 2-й части минувшего сезона.

Вратарь продолжит карьеру в швейцарском «Берне».

— Кто может занять место Рейндеборна в следующем сезоне? Есть ли беспокойство по поводу вратарей?

— Я всегда как думаю: занимать чье‑то место не совсем правильно. У нас есть определенные мысли по вратарскому корпусу.

Лично я был потрясен игрой с первого же матча. Очень сложно входить в игры после первого периода, если я правильно помню этот момент. Мы проиграли ту встречу, но уже тогда Рейдеборн сделал ключевые сэйвы, которые помогли нам. Ну и всю дорогу после этого мы чувствовали уверенность от Адама, мощь. Он держал нас все время в игре, даже когда были матчи не совсем правильные с точки зрения того, как мы играли.

— Поддерживаете ли сейчас связь с Адамом? Было тяжело с ним расставаться?

— Ни с кем не поддерживал связь. Старался отключиться от сезона как мог. Были семейные дела. Думал, Рейдеборн останется в . Но я рад за него, он выбрал другое место работы. Думаю, это семейное решение. Конечно, он молодчик! Он в моем сердце как самый важный игрок второй части прошлого сезона, — сказал главный тренер .