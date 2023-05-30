Президент «Ак Барса» на встрече с главой Татарстана: «Спасибо Минниханову за внимание и поддержку. Сделаем все, чтобы у команды все было в порядке и в достатке»
Президент «Ак Барса» поблагодарил главу Республики Татарстан за внимание и поддержку.
30 мая Рустам Минниханов встретился с командой в Казанском Кремле. Глава Татарстана вручил игрокам, тренерам, персоналу и руководству клуба серебряные медали чемпионата России сезона-2022/23.
«Спасибо Рустаму Нургалиевичу за внимание и поддержку, мы знаем, как нас поддерживают, и как за клуб переживают здесь.
Спасибо игрокам за сезон, он был очень непростым, держал в напряжении с начала и до самой последней минуты. Но команда прошла его достойно, большая благодарность и тренерам за их труд, в непростой ситуации они выдержали давление.
Мы много ездим по регионам и странам и знаем, что болельщики «Ак Барса» есть не только в Татарстане. После побед команды сообщения с поздравлениями приходят непрерывно даже из-за границы.
Конечно, наша команда привыкла к высоким местам, надеюсь, что и в будущем у нас будут победы, для этого все есть. В этом году состав сыгрался и окреп, ребята стали лучше понимать друг друга, мастерства и умения у них не занимать. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы у команды все было в порядке и в достатке», – сказал Наиль Маганов.
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