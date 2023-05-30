Радулов о том, что Билялетдинов изменил в «Ак Барсе»: «Строже начали спрашивать за выполнение игрового задания»

Александр Радулов рассказал, что поменялось с приходом Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс».

возглавил казанскую команду по ходу сезона. До него пост главного тренера занимал Олег Знарок

«Всего помаленьку. Он внес коррективы, строже начали спрашивать за выполнение игрового задания, это самое большое изменение.

Поражение от ЦСКА? Я думаю, всем все понятно. У нас цель одна – это . В этом году мы остановились в шаге от него.

Конечно, это разочаровывает, всегда хочется выигрывать, порадовать своих болельщиков. Но сезон был достойный, ребята все бились, команда вышла на новый уровень.

Теперь нужно отдохнуть, залечить все болячки и готовиться к следующему сезону», – сказал капитан « » .