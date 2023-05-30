Воронков пошутил об отъезде в НХЛ: «Валиуллин сказал, что в армию меня отправит»

Дмитрий Воронков сообщил, что его виза в США еще не готова.

Экс-форвард «Ак Барса« присутствовал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани.

Ранее нападающий подписал двухлетний контракт с «Коламбусом».

«Сам сглупил, один документ до сих пор не могу отправить. Жалею ли, что уезжаю? Нет, конечно. Кто не хочет поиграть в НХЛ?

Марат Фаритович [Валиуллин] вообще сказал, что в армию меня отправит», – пошутил Воронков.