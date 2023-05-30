Воронков пошутил об отъезде в НХЛ: «Валиуллин сказал, что в армию меня отправит»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков сообщил, что его виза в США еще не готова.

Экс-форвард «Ак Барса« присутствовал на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани.

Ранее нападающий подписал двухлетний контракт с «Коламбусом». 

«Сам сглупил, один документ до сих пор не могу отправить. Жалею ли, что уезжаю? Нет, конечно. Кто не хочет поиграть в НХЛ?

Марат Фаритович [Валиуллин] вообще сказал, что в армию меня отправит», – пошутил Воронков.

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5 комментариев

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Амфитрион
Ага, отличная шутка, в ЦСКА год назад вполне зашла.
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Rudenzik
Может, ну её эту НХЛ давай в ЦСКА на годик с возможностью продления контракта ещё на год
+2
0
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Melnikov1968
«Пред’явите билет(военный),что я мог сказать в ответ?» Есть билет в НХЛ, в ЦСКА билета нет😂😂😂.
+1
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Fjordy
Или не пошутил
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