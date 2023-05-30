Глава Татарстана – Билялетдинову: «Поклон вам и уважение, мы вас очень любим и ценим»

Глава Татарстана принял «Ак Барс» в Пушечном дворе Казанского Кремля.

поблагодарил команду за сезон-2022/23 и наградил ее серебряными медалями чемпионата.

Напомним, в финале Кубка Гагарина « » проиграл ЦСКА (4-3 в серии).

«Искренне рад видеть вас в этом зале. Хочу поблагодарить вас за огромный труд и волю к победе. Поздравляю вас с серебряными медалями . Начало было сложным, неудачным, но вы показали характер, зрелищный и атакующий хоккей.

Путь команды в плей-офф был нелегким, в финале конференции вы успешно взяли реванш у « ». А в финале были семь интригующих матчей, ликование при победе и слезы при поражений наших болельщиков. Немного фарт был не на нашей стороне. Тем не менее эти серебряные медали для нас очень ценны. Благодарю вас, что вы сделали все возможное и невозможное.

Безусловно, успешное выступление команды – это работа всего клллектива, от игроков до руководства. Отдельно, Зинэтула Хайдярович [ ], вам поклон и уважение, мы вас очень любим и ценим.

Отдельное спасибо за поддержку «Татнефти» и лично вам, Наиль Ульфатович Маганов. Для команды созданы все условия», – сказал Минниханов.

На встрече отсутствовали вратарь Тимур Билялов, нападающие Кирилл Семенов, Кирилл Петров и Кирилл Панюков, а также защитник Кирилл Адамчук.