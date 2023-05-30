Глава Татарстана – Билялетдинову: «Поклон вам и уважение, мы вас очень любим и ценим»

Теги Ак Барс Авангард Кирилл Петров Зинэтула Билялетдинов КХЛ Рустам Минниханов Кирилл Семенов Тимур Билялов Политика Кирилл Адамчук Наиль Маганов Кирилл Панюков Хоккей

Глава Татарстана принял «Ак Барс» в Пушечном дворе Казанского Кремля.

Рустам Минниханов поблагодарил команду за сезон-2022/23 и наградил ее серебряными медалями чемпионата. 

Напомним, в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» проиграл ЦСКА (4-3 в серии).

«Искренне рад видеть вас в этом зале. Хочу поблагодарить вас за огромный труд и волю к победе. Поздравляю вас с серебряными медалями КХЛ. Начало было сложным, неудачным, но вы показали характер, зрелищный и атакующий хоккей. 

Путь команды в плей-офф был нелегким, в финале конференции вы успешно взяли реванш у «Авангарда». А в финале были семь интригующих матчей, ликование при победе и слезы при поражений наших болельщиков. Немного фарт был не на нашей стороне. Тем не менее эти серебряные медали для нас очень ценны. Благодарю вас, что вы сделали все возможное и невозможное. 

Безусловно, успешное выступление команды – это работа всего клллектива, от игроков до руководства. Отдельно, Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов], вам поклон и уважение, мы вас очень любим и ценим.

Отдельное спасибо за поддержку «Татнефти» и лично вам, Наиль Ульфатович Маганов. Для команды созданы все условия», – сказал Минниханов.

На встрече отсутствовали вратарь Тимур Билялов, нападающие Кирилл Семенов, Кирилл Петров и Кирилл Панюков, а также защитник Кирилл Адамчук.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Volzhanin - 34
Одни Кириллы. Мефодии где? Шучу
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волк16
Спасибо ребята!!! особенно ЗХБ!!! Валиуллина выгнать нужно, иначе команду опустит мажорик
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Ответ Volzhanin - 34
Одни Кириллы. Мефодии где? Шучу
Просто в те годы рождения очень модно было это имя.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий