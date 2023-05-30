Глава Татарстана – Билялетдинову: «Поклон вам и уважение, мы вас очень любим и ценим»
Глава Татарстана принял «Ак Барс» в Пушечном дворе Казанского Кремля.
Рустам Минниханов поблагодарил команду за сезон-2022/23 и наградил ее серебряными медалями чемпионата.
Напомним, в финале Кубка Гагарина «Ак Барс» проиграл ЦСКА (4-3 в серии).
«Искренне рад видеть вас в этом зале. Хочу поблагодарить вас за огромный труд и волю к победе. Поздравляю вас с серебряными медалями КХЛ. Начало было сложным, неудачным, но вы показали характер, зрелищный и атакующий хоккей.
Путь команды в плей-офф был нелегким, в финале конференции вы успешно взяли реванш у «Авангарда». А в финале были семь интригующих матчей, ликование при победе и слезы при поражений наших болельщиков. Немного фарт был не на нашей стороне. Тем не менее эти серебряные медали для нас очень ценны. Благодарю вас, что вы сделали все возможное и невозможное.
Безусловно, успешное выступление команды – это работа всего клллектива, от игроков до руководства. Отдельно, Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов], вам поклон и уважение, мы вас очень любим и ценим.
Отдельное спасибо за поддержку «Татнефти» и лично вам, Наиль Ульфатович Маганов. Для команды созданы все условия», – сказал Минниханов.
На встрече отсутствовали вратарь Тимур Билялов, нападающие Кирилл Семенов, Кирилл Петров и Кирилл Панюков, а также защитник Кирилл Адамчук.
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