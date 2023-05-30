Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Команда показала, насколько мы сильны. Мы должны держать эту планку. Все в наших руках»

Зинэтула Билялетдинов оценил выступление «Ак Барса» в сезоне-2022/23.

Клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4 в серии).

«Команда проделала хорошую работу, они сделали все, чтобы сыграть достойно. Нам немножко не хватило, ребята себя не жалели, играли преданно. Не повезло немножко.

Наша команда показала, насколько мы сильны и можем добиваться успехов. Мы должны держать эту планку. Это все в наших руках.

Команда будет готовиться к следующему сезону», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.