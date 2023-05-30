«Вегас» выиграл 10 серий плей-офф за 6 сезонов в НХЛ. Только у «Тампы» (13) больше побед на этом отрезке
«Вегас» выиграл 10 серий плей-офф НХЛ за 6 лет существования клуба.
«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче) и вышли в финал Кубка Стэнли-2023.
Команда из Невады выступает в НХЛ с сезона-2017/18. «Вегас» одержал победу в серии плей-офф в 10-й раз в истории клуба.
На этом отрезке больше побед в сериях Кубка Стэнли лишь у «Тампы» (13).
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой». Серия стартует 3 июня
На самом деле у них было бы больше, если бы не беспредел тогда с Сан-Хосе.