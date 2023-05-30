Маршессо о том, что игроки «Вегаса» не дотронулись до приза Кэмпбелла: «В первый год мы прикасались к нему, это сработало не очень хорошо»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джонатан Маршессо Хоккей

Джонатан Маршессо высказался о том, что игроки «Вегаса» не дотронулись до приза Кэмпбелла.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Запада (4-2, 6:0 в шестом матче). На церемонии награждения призом Кларенса Кэмпбелла ни один игрок команды не прикоснулся к трофею. 

В 2018 году «Вегас» стал первым после локаута-2004/05 чемпионом Западной конференции, чьи игроки дотрагивались до трофея Кэмпбелла и брали его в руки. В финале Кубка Стэнли «Голден Найтс» уступили «Вашингтону» (1-4).

«В первый год мы прикасались к нему, и это сработало не очень хорошо для нас.

Мы упорно трудились, чтобы оказаться в таком положении, но это не тот приз, к которому мы хотим прикоснуться», – сказал нападающий «Вегаса« Маршессо.

Отметим, что игроки «Флориды», выигравшей Восточную конференцию, прикасались к трофею Принца Уэльского и брали его в руки.

Игроки «Вегаса» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2018 году они это сделали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

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1 комментарий

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curdboy
Если финал возьмут, новую итерацию запустят))
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