Барбашев в 6-м матче с «Далласом»: передача, 4 хита и «+1» за 14:46. У него 15 очков и «+12» в 17 играх в плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев сделал результативную передачу в 6-м матче серии с «Далласом».

«Вегас» выбил «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

В активе россиянина стало 15 (6+9) очков в 17 играх в текущем плей-офф при полезности «+12». 

Сегодня Барбашев (14:46, 1:46 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема и сделал 1 блок. 

3 комментария

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АРХАТ
Прекрасное усиление в дедлайн. Форвард умеющий набирать очки и взять "на рога" (51 хит в 17 играх) - самое то для плэйофф.
Причём львиную очков набрал в равных составах - 13 из 15
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Дмитрий Белов
Ответ АРХАТ
Прекрасное усиление в дедлайн. Форвард умеющий набирать очки и взять "на рога" (51 хит в 17 играх) - самое то для плэйофф. Причём львиную очков набрал в равных составах - 13 из 15
Да главное даже не в тому, что хитует много , а что при этом редко удаляется - всего одно удаление за 15 матчей.
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