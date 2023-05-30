Барбашев в 6-м матче с «Далласом»: передача, 4 хита и «+1» за 14:46. У него 15 очков и «+12» в 17 играх в плей-офф
Иван Барбашев сделал результативную передачу в 6-м матче серии с «Далласом».
«Вегас» выбил «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).
В активе россиянина стало 15 (6+9) очков в 17 играх в текущем плей-офф при полезности «+12».
Сегодня Барбашев (14:46, 1:46 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема и сделал 1 блок.
Причём львиную очков набрал в равных составах - 13 из 15