Вильям Карлссон – 1-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф. В регулярке у него было 14 голов в 82 играх

Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон набрал 2+1 в 6-м матче с «Далласом».

«Голден Найтс» выбили «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

30-летний шведский нападающий «рыцарей» был признан второй звездой встречи.

Всего в текущем плей-офф у него стало 14 (10+4) очков в 17 играх, в финале конференции – 6 (5+1) баллов в 6 играх.

стал первым игроком в истории « » c 10 шайбами в одном розыгрыше плей-офф. У Джонатана Маршессо 9 шайб в текущем розыгрыше.

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате на счету Вильяма было 14 голов в 82 играх.