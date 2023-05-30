Вильям Карлссон – 1-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф. В регулярке у него было 14 голов в 82 играх
Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон набрал 2+1 в 6-м матче с «Далласом».
«Голден Найтс» выбили «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).
30-летний шведский нападающий «рыцарей» был признан второй звездой встречи.
Всего в текущем плей-офф у него стало 14 (10+4) очков в 17 играх, в финале конференции – 6 (5+1) баллов в 6 играх.
Карлссон стал первым игроком в истории «Вегаса» c 10 шайбами в одном розыгрыше плей-офф. У Джонатана Маршессо 9 шайб в текущем розыгрыше.
Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате на счету Вильяма было 14 голов в 82 играх.
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