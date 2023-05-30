Вильям Карлссон – 1-й игрок «Вегаса» с 10 шайбами в одном плей-офф. В регулярке у него было 14 голов в 82 играх

Теги Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Вильям Карлссон Джонатан Маршессо Хоккей

Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон набрал 2+1 в 6-м матче с «Далласом».

«Голден Найтс» выбили «Старс» в финале Западной конференции (4-2, 6:0 в шестом матче).

30-летний шведский нападающий «рыцарей» был признан второй звездой встречи.

Всего в текущем плей-офф у него стало 14 (10+4) очков в 17 играх, в финале конференции – 6 (5+1) баллов в 6 играх. 

Карлссон стал первым игроком в истории «Вегаса» c 10 шайбами в одном розыгрыше плей-офф. У Джонатана Маршессо 9 шайб в текущем розыгрыше. 

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате на счету Вильяма было 14 голов в 82 играх. 

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5 комментариев

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Александр Морозов
Старая гвардия ведёт за собой
+3
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Дмитрий Кутузов
У него в 82 матчах регулярки - 14 голов, в 17 матчах плей-офф - 10.
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Andy93
Помню в первом сезоне Вегаса разрывал в соло и главной звездой был, потом конечно новые игроки его потеснили, а теперь снова тащит.
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dosatuy
Не следил этот сезон за ним да и видимо не особо на слуху был с такой статой. Да, сам сезон не айс. Молодец в плей-офф проснулся.
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Александр Балабанов
Ответ Дмитрий Кутузов
У него в 82 матчах регулярки - 14 голов, в 17 матчах плей-офф - 10.
Хах, круто
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