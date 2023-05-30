Айкел о серии с «Флоридой»: «Их вратарь играет очень хорошо. Знаем, что это будет чертовски тяжелая битва. Мы будем готовы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Джек Айкел Хоккей

Джек Айкел высказался о серии против «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Это действительно быстрая команда. Их вратарь играет очень хорошо.

Очевидно, что сейчас они тоже играют в свой лучший хоккей, у них есть хорошие игроки в атаке, несколько высококлассных талантов, и против них тяжело играть.

Так что мы знаем, что это будет чертовски тяжелая битва, и мы будем готовы к ней», – сказал нападающий «Вегаса» Айкел.

«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Флоридой». Серия стартует 3 июня

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2 комментария

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artem klishin
помню, как над Айкелом смеялись после первых игр ПО. что сейчас скажете?
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Андрей Трубецкой
Это будет чертовски интересная серия, интересно как мини простой скажется на игре боба. Будет ли так же все ловить что летит в сторону ворот или слегка растерял кураж. Ждемс 1 матча
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