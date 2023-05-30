Игроки «Вегаса» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Запада (4-2, 6:0 в шестом матче).

На церемонии награждения призом Кларенса Кэмпбелла ни один игрок «рыцарей» не прикоснулся к трофею.

Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы.

При этом «Вегас» в 2018 году стал первым после локаута-2004/05 чемпионом Западной конференции, чьи игроки дотрагивались до трофея Кэмпбелла и брали его в руки. В финале Кубка Стэнли «Голден Найтс» уступили «Вашингтону» (1-4).

Позже среди западных чемпионов их примеру последовал только «Колорадо», выигравший Кубок Стэнли в прошлом году.

Отметим, что игроки «Флориды», выигравшей Восточную конференцию, прикасались к трофею Принца Уэльского и брали его в руки.

В целом на Востоке после локаута-2004/05 таких случаев стало 10. Ранее трижды это делали «Питтсбург» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли) и «Тампа» (2020, 2021, 2022 – дважды выиграла Кубок Стэнли и один раз проиграла в финале), по разу – «Оттава» (2007, проиграла), «Филадельфия» (2010, проиграла) и «Вашингтон» (2018, выиграл).