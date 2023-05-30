Игроки «Вегаса» не прикоснулись к трофею за победу в конференции. В 2018 году они это сделали – и проиграли в финале Кубка Стэнли

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

Игроки «Вегаса» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции.

«Голден Найтс» выбили «Даллас» в финале Запада (4-2, 6:0 в шестом матче).

На церемонии награждения призом Кларенса Кэмпбелла ни один игрок «рыцарей» не прикоснулся к трофею. 

Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы. 

При этом «Вегас» в 2018 году стал первым после локаута-2004/05 чемпионом Западной конференции, чьи игроки дотрагивались до трофея Кэмпбелла и брали его в руки. В финале Кубка Стэнли «Голден Найтс» уступили «Вашингтону» (1-4).

Позже среди западных чемпионов их примеру последовал только «Колорадо», выигравший Кубок Стэнли в прошлом году. 

Отметим, что игроки «Флориды», выигравшей Восточную конференцию, прикасались к трофею Принца Уэльского и брали его в руки. 

В целом на Востоке после локаута-2004/05 таких случаев стало 10. Ранее трижды это делали «Питтсбург» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли) и «Тампа» (2020, 2021, 2022 – дважды выиграла Кубок Стэнли и один раз проиграла в финале), по разу – «Оттава» (2007, проиграла), «Филадельфия» (2010, проиграла) и «Вашингтон» (2018, выиграл).

11 комментариев

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Maluma Amulam
Приметы придумывают, чтобы оправдывать поражения)
+16
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kaimussen
Ответ Сергей Кот
а если и сейчас проиграют, то что в следующий раз будут делать?
Прикоснутся, но в перчатках.
+12
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Сергей Кот
а если и сейчас проиграют, то что в следующий раз будут делать?
+8
0
+8
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Lacoste28
Пингвины всегда трогали и выигрывали в финале , не потрогали ток в 2008 и слили крыльям 4-2
+2
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Филипп Петров
Вообще, эта примета далеко не всегда работает. По-моему, Вашингтон в 2018-м тоже касался, но Кубок выиграл
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АРХАТ
Даже дико капитанистый и харизматичный Тэйвз труханул дотронуться)
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guizzy
ну вот всё и стало предопределено, серию можно отменять и сразу КС отдать Вегасу. Всё-таки Флорида трогала приз принца Уэльского ((
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Red.Wings
Есть статистика что это ничего не дает. Примерно пополам будущие чемпионы трогали и не трогали.
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Александр Балабанов
Ответ Филипп Петров
Вообще, эта примета далеко не всегда работает. По-моему, Вашингтон в 2018-м тоже касался, но Кубок выиграл
А почитать?)
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