Игроки «Флориды» дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. Барков взял его в руки
Игроки «Флориды» дотронулись до приза за победу в Восточной конференции.
«Пантерс» одержали победу в финале Восточной конференции над «Каролиной» (4-0 в серии, 4:3 в четвертом матче).
Во время награждения команды призом Принца Уэльского стоявшие рядом игроки прикоснулись к трофею. Капитан «Флориды» Александр Барков затем взял его в руки.
Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы.
Игроки «Тампы», выигрывавшие трофей в каждом из трех прошлых сезонов, прикасались к призу все три раза. В прошлом сезоне команда потерпела поражение в финале от «Колорадо». В 2020 и 2021 годах они выиграли Кубок Стэнли.
«Флорида» уже выигрывала приз Принца Уэльского в 1996 году. Тогда капитан Брайан Скрудланд взял трофей в руки. В финале плей-офф-1996 «Пантерс» проиграли «Колорадо».
Пять из последних семи команд, выигравших Кубок Стэнли, прикасались к призу Принца Уэльского.
«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода
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