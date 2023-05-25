Игроки «Флориды» дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. Барков взял его в руки

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Хоккей

Игроки «Флориды» дотронулись до приза за победу в Восточной конференции.

«Пантерс» одержали победу в финале Восточной конференции над «Каролиной» (4-0 в серии, 4:3 в четвертом матче). 

Во время награждения команды призом Принца Уэльского стоявшие рядом игроки прикоснулись к трофею. Капитан «Флориды» Александр Барков затем взял его в руки. 

Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы. 

Игроки «Тампы», выигрывавшие трофей в каждом из трех прошлых сезонов, прикасались к призу все три раза. В прошлом сезоне команда потерпела поражение в финале от «Колорадо». В 2020 и 2021 годах они выиграли Кубок Стэнли.

«Флорида» уже выигрывала приз Принца Уэльского в 1996 году. Тогда капитан Брайан Скрудланд взял трофей в руки. В финале плей-офф-1996 «Пантерс» проиграли «Колорадо».

Пять из последних семи команд, выигравших Кубок Стэнли, прикасались к призу Принца Уэльского. 

«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода

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8 комментариев

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Serge Vendino
Уже все пофиг по-моему, потому что никакой закономерности нет
+9
0
+9
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Kuznechkin
С победой! Ну молодчики, не забоялись взять в руки кубок, думаю, кубок Стэнли тоже за Флоридой!
+7
0
+7
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Maasd4m
Ответ Вадим Сидоров
Скотт Стивенс и Джо Сакик одобряют.
Это были настоящие капитаны. С таких стоит брать пример.
+3
0
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alklimov2018
Ух ты. Надеюсь Флорида выиграет и игроки КХЛ зависнут в прострации - они-то еще боятся этой приметы как неандертальцы пластикового ведра.
+2
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+2
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Вадим Сидоров
Скотт Стивенс и Джо Сакик одобряют.
+1
0
+1
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dosatuy
Странно почему с 2000? Сверили старые данные и поняли кто трогал всегда проигрывал? Ещё интересно с бородами. Ну и наверное жёстко с бельем.
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Сергей Кот
не работает эта туфта
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