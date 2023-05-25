Игроки «Флориды» дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. Барков взял его в руки

Игроки «Флориды» дотронулись до приза за победу в Восточной конференции.

«Пантерс» одержали победу в финале Восточной конференции над «Каролиной» (4-0 в серии, 4:3 в четвертом матче).

Во время награждения команды призом Принца Уэльского стоявшие рядом игроки прикоснулись к трофею. Капитан «Флориды» затем взял его в руки.

Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы.

Игроки «Тампы», выигрывавшие трофей в каждом из трех прошлых сезонов, прикасались к призу все три раза. В прошлом сезоне команда потерпела поражение в финале от «Колорадо». В 2020 и 2021 годах они выиграли Кубок Стэнли.

«Флорида» уже выигрывала приз Принца Уэльского в 1996 году. Тогда капитан Брайан Скрудланд взял трофей в руки. В финале плей-офф-1996 «Пантерс» проиграли «Колорадо».

Пять из последних семи команд, выигравших , прикасались к призу Принца Уэльского.

«Флорида» вышла в финал плей-офф впервые с 1996-го, вырвав победу над «Каролиной» (4:3) за 5 секунд до конца 3-го периода