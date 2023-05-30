У Кубка Стэнли будет новый обладатель. «Вегас» и «Флорида» ранее по разу уступали в финале.

«Голден Найтс» и «Пантерс» встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ-2023. Она стартует 3 июня.

Оба клуба ни разу не выигрывали , при этом по разу уступали в финале.

« » проиграла «Колорадо» в 1996 году (0-4), « » – «Вашингтону» в 2018 году (1-4).

Примечательно, что для «Эвеланш» и «Кэпиталс» эти победы стали первыми в их истории.