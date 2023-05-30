У Кубка Стэнли будет новый обладатель. «Вегас» и «Флорида» ранее по разу уступали в финале

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Хоккей

У Кубка Стэнли будет новый обладатель. «Вегас» и «Флорида» ранее по разу уступали в финале.

«Голден Найтс» и «Пантерс» встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ-2023. Она стартует 3 июня. 

Оба клуба ни разу не выигрывали Кубок Стэнли, при этом по разу уступали в финале. 

«Флорида» проиграла «Колорадо» в 1996 году (0-4), «Вегас» – «Вашингтону» в 2018 году (1-4). 

Примечательно, что для «Эвеланш» и «Кэпиталс» эти победы стали первыми в их истории. 

 

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3 комментария

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Илья Олегович
это очень круто
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mitos
За Серегу! Не одно гребенного пенни Вегасу!)
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Валерий Пшеславский
Маями в НБА и Флорида НХЛ выходят с 8 места в финал! У Господа явно планы на солнечный берег). И теория вероятности явно вышла из чата...
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