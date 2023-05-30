У Кубка Стэнли будет новый обладатель. «Вегас» и «Флорида» ранее по разу уступали в финале
У Кубка Стэнли будет новый обладатель. «Вегас» и «Флорида» ранее по разу уступали в финале.
«Голден Найтс» и «Пантерс» встретятся в решающей серии плей-офф НХЛ-2023. Она стартует 3 июня.
Оба клуба ни разу не выигрывали Кубок Стэнли, при этом по разу уступали в финале.
«Флорида» проиграла «Колорадо» в 1996 году (0-4), «Вегас» – «Вашингтону» в 2018 году (1-4).
Примечательно, что для «Эвеланш» и «Кэпиталс» эти победы стали первыми в их истории.
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