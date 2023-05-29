Лучич о ЧМ: «Некоторые говорили, что у Канады не очень сильный состав. Но мы росли, чувствовали, что становимся лучше с каждым матчем. Это сделало нас чемпионами»
Милан Лучич высказался о том, что сборную Канады на ЧМ-2023 называли слабой.
Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.
«Мы слышали, как некоторые люди говорили, что у нас не очень сильная группа игроков.
Но мы росли вместе и чувствовали, что становимся лучше с каждой игрой. Это сделало нас чемпионами», – сказал нападающий сборной Канады Лучич.
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