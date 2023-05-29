Лучич о ЧМ: «Некоторые говорили, что у Канады не очень сильный состав. Но мы росли, чувствовали, что становимся лучше с каждым матчем. Это сделало нас чемпионами»

Теги Калгари Сборная Канады по хоккею Милан Лучич ЧМ по хоккею Хоккей

Милан Лучич высказался о том, что сборную Канады на ЧМ-2023 называли слабой.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

«Мы слышали, как некоторые люди говорили, что у нас не очень сильная группа игроков.

Но мы росли вместе и чувствовали, что становимся лучше с каждой игрой. Это сделало нас чемпионами», – сказал нападающий сборной Канады Лучич.

Миддлтон о Канаде на ЧМ-2023: «Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд. Но золотые медали у нас на шее»

Лучич выиграл золото ЧМ-2023. Он впервые сыграл за сборную Канады на международном турнире

Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»

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