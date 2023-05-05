Лучич, Тоффоли, Велено, Майерс, Фантилли и Леви вошли в состав Канады на ЧМ-2023
Сборная Канады назвала 20 хоккеистов, которые примут участие в ЧМ-2023.
Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэмюэл Монтембо («Монреаль»).
Нападающие: Коди Глэсс («Нэшвилл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Милан Лучич («Калгари»), Пейтон Кребс («Баффало»), Скотт Лоутон («Филадельфия»), Джек Куинн («Баффало»), Джейк Нейборс («Сент-Луис»), Лоусон Крауз («Аризона»), Тайлер Тоффоли («Калгари»), Самуэль Блэйз («Сент-Луис»), Джозеф Велено («Детройт»), Адам Фантилли (университет Мичигана).
Защитники: Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джастин Бэррон («Монреаль»), Маккензи Уигар («Калгари»), Тайлер Майерс, Итэн Бир (оба – «Ванкувер»), Джейк Уолмэн («Детройт»).
ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии 12-28 мая.
В целом состав, близок к 2021, когда чудом вылезли из группы, а в итоге стали чемпионами.Но тогда Манджипане по ходу турнира приехал и зарешал.
Этот чел зверствовал на ЧМ 2015
Игроки все из НХЛ. Или вы ждёте Гецлафов, Бержеронов и Ричардсов? Так им лет уже сколько..