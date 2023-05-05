Лучич, Тоффоли, Велено, Майерс, Фантилли и Леви вошли в состав Канады на ЧМ-2023

Теги Питтсбург Филадельфия Баффало Монреаль Нэшвилл Детройт Сент-Луис Ванкувер Калгари Аризона Сборная Канады по хоккею НХЛ Милан Лучич ЧМ по хоккею Тайлер Майерс Тайлер Тоффоли Скотт Лоутон Лоусон Крауз Итэн Бир Джозеф Велено Сэмюэл Монтембо Маккензи Уигар Коди Глэсс Пьер-Оливье Жозеф Самуэль Блэйз Джек Макбэйн Джейк Уолмэн Пейтон Кребс Джек Куинн Девон Леви Джастин Бэррон Джейк Нейборс Адам Фантилли Хоккей

Сборная Канады назвала 20 хоккеистов, которые примут участие в ЧМ-2023.

ВратариДевон Леви («Баффало»), Сэмюэл Монтембо («Монреаль»).

Нападающие: Коди ГлэссНэшвилл»), Джек Макбэйн («Аризона»), Милан Лучич («Калгари»), Пейтон Кребс («Баффало»), Скотт Лоутон («Филадельфия»), Джек Куинн («Баффало»), Джейк Нейборс («Сент-Луис»), Лоусон Крауз («Аризона»), Тайлер Тоффоли («Калгари»), Самуэль Блэйз («Сент-Луис»), Джозеф Велено («Детройт»), Адам Фантилли (университет Мичигана).

Защитники: Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джастин Бэррон («Монреаль»), Маккензи Уигар («Калгари»), Тайлер Майерс, Итэн Бир (оба – «Ванкувер»), Джейк Уолмэн («Детройт»).

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии 12-28 мая.

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50 комментариев

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The world champion 1998
Скажем прямо, как-то тухлавато.
+44
-3
+41
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Кавабунга Шреддоголовый
Канаде и этого достаточно, чтобы дойти до финала
+31
-5
+26
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Cube Litening C:68X
У Лючича не прокатит без визора играть, придется надевать..😬
+12
-2
+10
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Александр Богомолов
Ответ bufyar
А в чем оно хорошее?Ну кроме Тоффоли и с натяжкой Лоутона и Крауза?У всех остальных 20-25 очков за сезон.Торовые дефы НХЛ набирают в 2-3 р. больше.
Я не знаю как это работает, но на ЧМ у них условный Глэсс и Куинн превращаются в топ игроков. По уровню таланта нападение правда неплохое
+9
-1
+8
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Misson
Вполне себе составчик. Будет интересно посмотреть на Фантилли и молодых проспектов Баффало - Кребса, Куинна, Леви.
+8
0
+8
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ottomann
Ответ Cube Litening C:68X
У Лючича не прокатит без визора играть, придется надевать..😬
Удивлен что он вообще играет , еле катается ведь
+8
0
+8
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Pink Floyd1276
Ответ Азамат011989
Учитывая этот 10-й состав Канады, золото опять возьмут финны. Ну или шведы, если пригласят Петтерссона, Карлсона и других своих звезд
Какого Петтерссона - их уже двое, ну а Карлсонов вообще весь чердак заполонили.
+8
0
+8
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jonnysilverhand01
Ответ The world champion 1998
Скажем прямо, как-то тухлавато.
Конор, а ты подъедешь, когда отлетишь от Вегаса ?
+9
-2
+7
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bufyar
Ответ Cube Litening C:68X
Кто знает,Матч ТВ покажет?
15 игр планируют в прямом эфире.
+7
0
+7
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Ник88
Лючич, Блейз, Крауз , Майерс-мощные ребята,борта будут трещать
+6
0
+6
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Азамат011989
Учитывая этот 10-й состав Канады, золото опять возьмут финны. Ну или шведы, если пригласят Петтерссона, Карлсона и других своих звезд
+6
0
+6
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Cube Litening C:68X
Поразительно,ни одного с прошлого года.. 😁 Go fucking Canada Go!!! Мочить жадных финнов!!
+9
-3
+6
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bufyar
Ответ Александр Богомолов
Я не знаю как это работает, но на ЧМ у них условный Глэсс и Куинн превращаются в топ игроков. По уровню таланта нападение правда неплохое
Так все познается в сравнении, как известно)Если учесть, кто брал паузу на раздумье - а это Козенс, Конекны, Сузуки, Жиру, Юбердо и др., и кто по факту оказался в составе - день и ночь).
В целом состав, близок к 2021, когда чудом вылезли из группы, а в итоге стали чемпионами.Но тогда Манджипане по ходу турнира приехал и зарешал.
+5
0
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Rialto 82
Ответ Боддисатва13
А тренером кто?
А какая разница? Они и так результат дадут.
+8
-3
+5
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bufyar
Ответ Александр Богомолов
Нападение хорошее для ЧМ. Защита печаль. С вратарями тоже так себе. Ну чтож, проиграют финам в финале)
А в чем оно хорошее?Ну кроме Тоффоли и с натяжкой Лоутона и Крауза?У всех остальных 20-25 очков за сезон.Торовые дефы НХЛ набирают в 2-3 р. больше.
+6
-2
+4
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Александр Богомолов
Нападение хорошее для ЧМ. Защита печаль. С вратарями тоже так себе. Ну чтож, проиграют финам в финале)
+6
-2
+4
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Booligan
Ответ Rialto 82
А какая разница? Они и так результат дадут.
Ну если Йео или Грин, не факт
+3
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Yaroslove
Ответ Саша Казенкинский
Старику Лучичу не дают отдохнуть
У него это за 15-летнюю карьеру вообще первое попадание в сборную ))
+3
0
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Алекс Баландин
А я надеялся Стэмкос как батька капитанить поедет) но на самом деле, пусть лучше отдохнёт
+3
0
+3
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suomi95
Ответ Ник88
Лючич, Блейз, Крауз , Майерс-мощные ребята,борта будут трещать
олд скул))
+3
0
+3
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suomi95
Ответ Белый офицер
Состав чуть сильнее чем в США. Вообщем чувствую что стрельнет кто то с середняков Чехия (там с Бостона можно подхватить кучу игроков) сыры и немцы.
Паста, Крейчи и Заха отказались уже.
+3
0
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Боддисатва13
А тренером кто?
+3
0
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Alexander S
Тайлер Тоффоли...
Этот чел зверствовал на ЧМ 2015
+2
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Alexander S
Ответ Slima008
Ну это очередная победа финнов на чм, у конкурентов составы мертаые, у финнов хороший, под Ялонена еще и с Миккой
Что за превычка раньше времени медали вешать? Что говорил о канадцах Фетисов на ЧМ 2021 и чем все закончилось в итоге?
+2
0
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Alexander S
Ответ The world champion 1998
Скажем прямо, как-то тухлавато.
А что тухловатого ?
Игроки все из НХЛ. Или вы ждёте Гецлафов, Бержеронов и Ричардсов? Так им лет уже сколько..
+2
0
+2
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