Лучич о «Калгари»: «На бумаге мы должны были бороться за 1-е место в дивизионе. Переигрываем соперников, но результата нет – это выбивает из колеи»

разочарован выступлением « » в текущем сезоне .

Команда под руководством Дэррила Саттера набрала 79 очков в 73 матчах и идет вне зоны плей-офф.

«Самое неприятный и разочаровывающий момент состоит в том, что на бумаге мы должны были быть на вершине и бороться за первое место в дивизионе. Мы не там и должны выцарапывать очки, устраивать адскую гонку, чтобы дать себе шанс.

Мы должны сохранять веру. Мы видели, как другие команды справлялись с такими ситуациями в прошлом.

Неприятный момент состоит в том, что есть матчи, в которых мы играем по плану, часто переигрываем соперников, но результата нет. У нас 15 поражений в овертаймах и 22 поражения при преимуществе в 10 и более бросков (это антирекорд НХЛ – прим. Sports.ru).

Это очень сильно выбивает из колеи. Звучит как оправдание, но ведь те же удачные отскоки всегда помогают быть более уверенным в себе», – сказал Лучич.

34-летний форвард набрал 17 (6+11) очков в 68 играх при полезности «минус 10». Летом он может стать неограниченно свободным агентом – срок действия 7-летнего контракта на 6 миллионов долларов истекает.