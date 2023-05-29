Никита Щитов: «Успех Латвии на ЧМ наводит на мысль, что Знарку в «Ак Барсе» не хватило Витолиньша»

Никита Щитов отметил, что Харийс Витолиньш показал себя сильным специалистом на ЧМ-2023.

«Все говорят, что в отсутствие сборной России уровень чемпионата мира упал. Но мы не можем наверняка сказать, как бы там выступила наша команда. Все сборные на турнире демонстрировали интересный хоккей, можно было подметить для себя определенные вещи. Например, многие команды старались проходить среднюю зону и входить в чужую за счет передач, играли в комбинационный хоккей.

была собрана практически из студентов. Это тоже можно взять на будущее на вооружение. Если КХЛ когда-нибудь согласится увеличить количество матчей в регулярном чемпионате и сдвинуть календарь на май по принципу НХЛ, то можно будет не собирать всех звезд из ведущих клубов, а приглашать в национальную команду на чемпионат мира перспективных ребят, которые выделяются в других командах, в том числе в . Это будет хорошо для развития хоккея.

Можно задействовать игроков из . Получился бы отличный симбиоз, в котором игроки набирались бы друг у друга опыта. Я считаю, что нет смысла ставить во главу угла победу на этом турнире, потому что он уже не такой интересный. Самое интересное – это мира, где собираются самые сильные хоккеисты.

Что касается бронзовых медалей сборной , то во многом это заслуга тренерского штаба. Сыграла большую роль и мотивация, потому что латвийцы играли у себя дома. Хоккеисты ответственно подошли к этому турниру, они хотели сделать праздник для своей страны и болельщиков.

Их пример доказывает, что непобедимых команд нет, что хоккей подравнивается. На международном уровне происходит обмен опытом, тренеры и другие специалисты растут, игра прогрессирует, развивается.

Латвия обыграла сборную США – очень хорошую команду. Этот успех наводит на мысль, что Олегу Знарку в «Ак Барсе», возможно, не хватило Харийса Витолиньша, с которым они работали на протяжении долгого времени. Хотел бы подчеркнуть важность тренерских тандемов.

Витолиньш показал себя сильным специалистом, а его команда абсолютно справедливо выиграла бронзовые медали», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Витолиньш считает бронзу ЧМ с Латвией важнейшей медалью в карьере: «Мы многого добились, сплотили страну»