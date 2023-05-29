Витолиньш считает бронзу ЧМ с Латвией важнейшей медалью в карьере: «Мы многого добились, сплотили страну»

Теги Сборная Латвии по хоккею Харийс Витолиньш ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

Харийс Витолиньш назвал бронзу ЧМ-2023 важнейшей медалью в карьере.

«Ты главный тренер, отвечаешь за все, чувство ответственности велико. Люди выражают свое мнение, и никогда оно не будет у всех одинаково положительным.

Парни бросались под шайбу, влетали в борт. Уходили в раздевалку, но потом возвращались. Пластыри, уколы...

Мы многого добились, мы сплотили страну. Мы видим, что за два дня способны собрать полную арену. Ради этого мы и играем.

Планка установлена высоко, но следующие матчи мы начнем с нуля. Мы не должны питать иллюзий насчет того, что начнем всех обыгрывать с разницей в 5-6 шайб. Будут победы с разницей в один гол, будут поражения, будут болезненные поражения. Это хоккей. Но мы увидели, что можем бороться, что у нас есть характер, который многое дает на краткосрочных турнирах. Именно сплоченность команды, одинаковые представления о цели, а не мастерство.

В мое время при выходе в четвертьфинал цель считалась достигнутой. Сейчас я почувствовал, что это не так. То, чего мы достигли, не великое чудо. Мечты сбываются.

Постепенно приходит понимание, чего мы достигли. Это настоящая медаль», – сказал Витолиньш, работавший в тренерском штабе сборной России с 2014 по 2018 год и выигравший с ней ЧМ-2014 и Олимпиаду-2018.

Исторический успех Латвии на ЧМ: вратарь из НХЛ, тренер Витолиньш и ни одного игрока из рижского «Динамо»

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2 комментария

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PolarBear
Надеюсь, его никогда больше в России не будет . Пусть там остается
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PolarBear
Где то сидят сейчас Хартли и Знарокс и думают. "Блин, как же повезло этому Хариусу , почему в наше время соперники такие слабые составы не привозили и Россия не была исключена ? Так бы мы взяли историческую медаль "
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