Премьер-министр Латвии о бронзе на ЧМ: «Гордимся! Во вторник правительство примет решение о премировании сборной»

Теги Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Политика деньги Хоккей

Правительство Латвии примет решение о премировании сборной за бронзу ЧМ во вторник.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Команда Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023.

«Гордимся! На протяжении всего чемпионата мира по хоккею наша сборная демонстрировала упорство и силу, которые принесли Латвии историческую бронзовую медаль.

Во вторник правительство примет решение о премировании сборной Латвии по хоккею», – написал Кариньш. 

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3 комментария

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Sergey Bogomolov
Пока нет кошки, мыши празднуют успех.
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Roman Shnel
И как то никто не пишет что чм никому не нужен только русские с ним носятся , тут и выходной и премии огромные всё можно как только медали появились
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