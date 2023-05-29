Премьер-министр Латвии о бронзе на ЧМ: «Гордимся! Во вторник правительство примет решение о премировании сборной»
Правительство Латвии примет решение о премировании сборной за бронзу ЧМ во вторник.
Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Команда Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023.
«Гордимся! На протяжении всего чемпионата мира по хоккею наша сборная демонстрировала упорство и силу, которые принесли Латвии историческую бронзовую медаль.
Во вторник правительство примет решение о премировании сборной Латвии по хоккею», – написал Кариньш.
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