Премьер-министр Латвии о бронзе на ЧМ: «Гордимся! Во вторник правительство примет решение о премировании сборной»

Правительство Латвии примет решение о премировании сборной за бронзу ЧМ во вторник.

Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Команда Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023.

«Гордимся! На протяжении всего чемпионата мира по хоккею наша сборная демонстрировала упорство и силу, которые принесли Латвии историческую бронзовую медаль.

Во вторник правительство примет решение о премировании сборной Латвии по хоккею», – написал Кариньш.

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