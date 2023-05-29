Сейм Латвии утвердил 29 мая праздничным выходным днем в честь бронзы сборной на ЧМ-2023

На 29 мая в Латвии объявлен выходной в связи с завоеванием сборной бронзы на ЧМ-2023.

Команда Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место.

До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место (1997, 2004, 2009).

Сейм Латвии на внеочередном заседании в срочном порядке принял поправки к закону «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти».

29 мая в этом году является государственным праздником и нерабочим днем. При этом отмечается, что экзамены в учебных заведениях отменены не будут.

Витолиньш о бронзе Латвии на ЧМ: «Для нас это маленькое золото. Ребята проделали фантастическую работу»