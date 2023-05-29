Сейм Латвии утвердил 29 мая праздничным выходным днем в честь бронзы сборной на ЧМ-2023

Теги Сборная Латвии по хоккею Харийс Витолиньш ЧМ-2023 (первый дивизион) Политика Хоккей

На 29 мая в Латвии объявлен выходной в связи с завоеванием сборной бронзы на ЧМ-2023.

Команда Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место.

До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место (1997, 2004, 2009).

Сейм Латвии на внеочередном заседании в срочном порядке принял поправки к закону «О государственных праздниках, памятных датах и днях памяти».

29 мая в этом году является государственным праздником и нерабочим днем. При этом отмечается, что экзамены в учебных заведениях отменены не будут.

Витолиньш о бронзе Латвии на ЧМ: «Для нас это маленькое золото. Ребята проделали фантастическую работу»

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Историческое событие для скромной Латвии! Можно и погулять!
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Marxengelsov
Вот это правильно!
Вся страна утром будет с похмелья. Нечего и думать о работе...
Ещё и парней встречать!
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Velirpa
рад за Латвию, маленькая, симпатичная свободная страна, заслужили.
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nikitosdaipoltos
Ответ Velirpa
рад за Латвию, маленькая, симпатичная свободная страна, заслужили.
свободная страна от чего или кого?)
0
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