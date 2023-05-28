Сборная Латвии может получить 102 тысячи евро за бронзу на ЧМ-2023

Сборная Латвии может получить около 102 тысяч евро за бронзу ЧМ-2023.

Об этом агентству LETA сообщила заместитель главы Департамента спорта Министерства образования и науки Анда Мичуле.

По словам Мичуле, согласно постановлению Кабинета министров о призовых местах на чемпионатах мира, сборная Латвии может претендовать на денежную премию в размере 102 447 евро за третье место.

Премия предназначена для всей команды – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала.

Кроме того, Латвийская федерация хоккея может претендовать на премию от государства в размере до 106 716 евро на развитие спорта.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.