Сборная Латвии может получить 102 тысячи евро за бронзу на ЧМ-2023

Теги Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Политика деньги Хоккей

Сборная Латвии может получить около 102 тысяч евро за бронзу ЧМ-2023.

Об этом агентству LETA сообщила заместитель главы Департамента спорта Министерства образования и науки Анда Мичуле.

По словам Мичуле, согласно постановлению Кабинета министров о призовых местах на чемпионатах мира, сборная Латвии может претендовать на денежную премию в размере 102 447 евро за третье место.

Премия предназначена для всей команды – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала.

Кроме того, Латвийская федерация хоккея может претендовать на премию от государства в размере до 106 716 евро на развитие спорта.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали ЧМ-2023.

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6 комментариев

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арап Петра Великого
Латыши бились не за деньги...
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Nobleman
Уверен, что никто никогда не задумывался об адекватности этой суммы. Т.к.никто не думал, что дело реально дойдет когда-то до этих выплат.
Так же, уверен, что этим парням весь этот чемпионат было абсолютно всё равно на эти деньги.
Как в рекламе… есть вещи, дороже денег.
Они подарили праздник целой нации.. что может быть круче!?
+9
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Бомбардир Ковтун
У нас один Радулов или Шипачев такую сумму чисто бонусами за 10 ассистов получает 😀
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ARAMIS777
Любой рандомный хоккеист "Розовой машины": "Ха,нищеброды!"
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крок 58
Тысячи по 2 евриков на человека?!
Серьезно))
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