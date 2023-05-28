Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу
Сборная Латвии выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории.
Команда тренера Харийса Витолиньша победила сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали.
Победный гол забил защитник Кристиан Рубинс.
Таким образом, сборной Латвии впервые в своей истории удалось выиграть медаль на чемпионата мира.
До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место (1997, 2004, 2009).
Красавцы!!!
Нокиа-арена ходуном ходит!
Спасибо, посмеялся
Даже не верится в такой поворот событий…
Наши мужики молодцы. Мы болели и поддерживали их всей страной.
Для страны, с населением 1,5 млн- это действительно особый момент и маштабное событие!
Не могу найти обзор, где можно посмотреть?
Поздравляю ))