Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу

Теги Сборная США по хоккею Сборная Латвии по хоккею рекорды ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Кристиан Рубинс Хоккей

Сборная Латвии выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории.

Команда тренера Харийса Витолиньша победила сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали.

Победный гол забил защитник Кристиан Рубинс.

Таким образом, сборной Латвии впервые в своей истории удалось выиграть медаль на чемпионата мира.

До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место (1997, 2004, 2009).

Материалы по теме

132 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stop-D
Поздравляю Латвию, особенно радостно за Витолиньша!!!
+114
-10
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Мои поздравления. Вы заслужили, вы хотели больше, вы реализовали свою возможность
+60
-11
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nata shima
Не в одной стране не видел,что бы люди так болели. Даже на гандболе в Германии...
+48
-8
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ Rio de Janeiro
сборная костяк которой составляли бывшие игроки вечного донного рижского динамо в медалях ЧМ и это всё что нужно знать об этом турнире и его уровне)
Думаю Латвии по фиг)
+37
-7
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shyko
Начало есть, планка поднята высоко для следующих составов)
Красавцы!!!
Нокиа-арена ходуном ходит!
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina Niskanen
У них был единственный шанс и они им воспользовались.Сделали это в нужное время в нужном месте.В Латвии грядёт стихийный праздник.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ vulturecrow
это не маленький клочочек, а независимая страна. и спорт для них - это не про пакости США, это про победу на льду. какое же уро дливое сознание, воспитанное в комплексах.
Независимая
Спасибо, посмеялся
+33
-19
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vulturecrow
Ответ Trash Talking
От СССР в хоккее остался маленький клочочек, но даже он пакостит США и не даёт им спокойно жить на ЧМ :)
это не маленький клочочек, а независимая страна. и спорт для них - это не про пакости США, это про победу на льду. какое же уро дливое сознание, воспитанное в комплексах.
+32
-19
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serber23
Ответ GuruFutbola
Все таки Латвия остается главной хоккейной страной на постсоветском пространстве, надеюсь так и продолжится)
Не, ну при всей важности этого достижения, объективно россия посильнее.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Art SM
Ответ Rio de Janeiro
сборная костяк которой составляли бывшие игроки вечного донного рижского динамо в медалях ЧМ и это всё что нужно знать об этом турнире и его уровне)
Запятые в Бразилии вне знакона?
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nobleman
После 0-6 от Канады…
Даже не верится в такой поворот событий…
Наши мужики молодцы. Мы болели и поддерживали их всей страной.
Для страны, с населением 1,5 млн- это действительно особый момент и маштабное событие!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Витолиньш молодца! Как же жаль его была, когда отдали игру Канаде, но сейчас его праздник!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lidia
Ответ RUS>
адекватные болельщики понимают что без России этот турнир нельзя воспринимать всерьез, конечно никакая Латвия не заслуживала медали
2 года назад Россия вылетела в четверти. помните?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iron_m
Ответ Biver866
а кого это убрали?
Посмотрел комментарии этого свежезарегистрированного клона. Можно убирать, целенаправленно подводит сайт под статью.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergejs Fedotovs
Ответ andrey.elsukov25@gmail.com
Ну если убрать еще пару топовых сборных , то и золото можно завоевать 😂
А каких топов убрали? Все топовые команды, которые заходят обычно дальше 1/4 участвовали
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitts
Жду резюме от новоявленного эксперта Андрея Зюзина. Если не порвался на тысячу женских теннисных мячиков.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Вот сейчас хотелось бы послушать ротенберга,о том как пошел на пользу латвийскому хоккею выход из КХЛ))))
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ведь медь
Ответ Dr. Heisenberg
Можно ли было такое представить, когда вся сборная варилась в колхозе?
а до того как латвия вступила в колхоз, им кто мешал медали выигрывать?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Якутов
От души поздравляю сборную своей "исторической родины"! Вентспилс-forever!)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexManiahin
Латышей от всей души поздравляю!
Не могу найти обзор, где можно посмотреть?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АГОШКИН Алексей
Ответ Николай Овсянников
Комментарий удален пользователем
А каким был уровень олимпиады 2018, если в финале Россия еле отлетела от германии?
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григ77
Молодцы латыши !
Поздравляю ))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Ответ Мистер Ювентус
для русских проживающих в Латвии
Если не нравится жить в стране - всегда можно вернуться на историческую родину. Зачем мучать и себя, и окружающих:?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Ответ nata shima
Не в одной стране не видел,что бы люди так болели. Даже на гандболе в Германии...
как? матч в Финляндии был
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Власов
Ответ Trash Talking
От СССР в хоккее остался маленький клочочек, но даже он пакостит США и не даёт им спокойно жить на ЧМ :)
Только в России выиграть это напакостить другому
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий