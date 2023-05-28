Латвия впервые в истории выиграла медаль на ЧМ по хоккею – бронзу

Сборная Латвии выиграла медаль на ЧМ по хоккею впервые в истории.

Команда тренера победила сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали.

Победный гол забил защитник .

Таким образом, сборной Латвии впервые в своей истории удалось выиграть медаль на чемпионата мира.

До этого лучшим результатом Латвии было 7-е место (1997, 2004, 2009).