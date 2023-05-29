Владимир Плющев: «В России любят заниматься самолюбованием, а не следить за тем, как развивается мировой хоккей. Мы не очень соответствуем тенденциям»

Владимир Плющев считает, что Россия не очень соответствует тенденциям мирового хоккея.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборная России пропустила чемпионат мира второй раз подряд.

«Любой чемпионат мира – это смотрины того, что есть в хоккее на сегодняшний день, куда он двигается. Не скажу, что видел все матчи, но то, что удалось посмотреть, говорит о движении мирового хоккея вперед.

Пускай не все команды были укомплектованы лучшими игроками, тенденция налицо. Достаточно посмотреть на соперников, которые раньше были во второй обойме, а теперь показывают достойные результаты, – Латвия, , , . У них растет уровень мастерства, и с ними нам придется считаться.

К сожалению, мы этим тенденциям не очень соответствуем. У нас часто любят заниматься самолюбованием, а не следить за тем, как развивается мировой хоккей. Не хотел бы рассуждать, как бы выступила сборная России, не зная ни состава, ни тренерского штаба. Нет смысла строить иллюзии», – сказал заслуженный тренер России Плющев.

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