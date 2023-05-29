Владимир Плющев: «В России любят заниматься самолюбованием, а не следить за тем, как развивается мировой хоккей. Мы не очень соответствуем тенденциям»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Дании по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев считает, что Россия не очень соответствует тенденциям мирового хоккея.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Сборная России пропустила чемпионат мира второй раз подряд.

«Любой чемпионат мира – это смотрины того, что есть в хоккее на сегодняшний день, куда он двигается. Не скажу, что видел все матчи, но то, что удалось посмотреть, говорит о движении мирового хоккея вперед.

Пускай не все команды были укомплектованы лучшими игроками, тенденция налицо. Достаточно посмотреть на соперников, которые раньше были во второй обойме, а теперь показывают достойные результаты, – Латвия, Германия, Швейцария, Дания. У них растет уровень мастерства, и с ними нам придется считаться.

К сожалению, мы этим тенденциям не очень соответствуем. У нас часто любят заниматься самолюбованием, а не следить за тем, как развивается мировой хоккей. Не хотел бы рассуждать, как бы выступила сборная России, не зная ни состава, ни тренерского штаба. Нет смысла строить иллюзии», – сказал заслуженный тренер России Плющев.

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9 комментариев

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shickana
Что происходит?
В последнее время Плющев стал давать адекватные комменты. Пить бросил или, наоборот, начал?
+14
0
+14
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Китовик
Здраво!
+7
0
+7
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МаксимкаЕлис
все верно
+6
0
+6
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цэсемьэр
они живут пережитками конспектов Тарасова и Тихонова, они принципиально не будут смотреть ЧМ, у них самая лучшая школа.
+4
0
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mars
Йозе Марино же говорит, что канадцев порвём, как представится случай
+3
0
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Melnikov1968
Все по делу сказано. К сожалению, в ФХР живут иллюзиями и вчерашним, даже позавчерашним днем.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Российский хоккей до сих пор живет иллюзиями прошлого, что советский хоккей вернем, что всех порвем. Где во вчерашнем-позавчерашнем дне
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dosatuy
Где он кстати? Чем занимается?
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Vasily Banov
И в подтверждение его слов первый материал на хоккейной ветке спортса во время плей-офф кубка Стэнли и только что прошедшего финала ЧМ — про сборную России 2012 года
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