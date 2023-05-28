«Авангард» попрощался с Грицюком: «Желаем никогда не сходить с выбранного пути, чтобы карьера шла только вверх»
«Авангард» попрощался с форвардом Арсением Грицюком, перешедшим в СКА.
Омский клуб не стал повторять контрактное предложение, сделанное игроку клубом из Санкт-Петербурга.
«Нападающий Арсений Грицюк покидает «Авангард». Спасибо за все годы в составе нашей команды!
Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!» – говорится в телеграм-канале «Авангарда».
5 комментариев