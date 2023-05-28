«Авангард» попрощался с Грицюком: «Желаем никогда не сходить с выбранного пути, чтобы карьера шла только вверх»

Теги Авангард СКА КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

«Авангард» попрощался с форвардом Арсением Грицюком, перешедшим в СКА.

Омский клуб не стал повторять контрактное предложение, сделанное игроку клубом из Санкт-Петербурга. 

«Нападающий Арсений Грицюк покидает «Авангард». Спасибо за все годы в составе нашей команды!

Желаем никогда не сходить с выбранного пути, не останавливаться в развитии, чтобы карьера шла только вверх, пусть получится завоевать как можно больше трофеев!» – говорится в телеграм-канале «Авангарда». 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
И правильно сделал, что не повторил предложение! Нам такие воспитанники не нужны!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий