Юрий Карандин: «Яшкин – громоздкий форвард. А Толчинский и Грицюк – типичные бегунки, они созданы для нынешней системы игры СКА»

Юрий Карандин считает, что Дмитрий Яшкин не совсем подходит СКА по стилю.

– Кто выигрывает рынок-2023?

– Вроде деньги есть у всех, но почти все самые сильные игроки рынка выбирают СКА. И молодые белорусы, и форвард Толчинский, и защитник Сергеев. Говорят, что вот-вот переберется в Питер и нападающий Грицюк.

Наверное, это происходит из-за того, что все хотят сыграть на новой арене СКА – самой большой в нашей истории. Другой вариант – в Питере умеют уговаривать (смеется).

– Некоторые специалисты, наоборот, отмечают текучку кадров в СКА и говорят о возможной потере лучшего снайпера и бомбардира сезона Яшкина...

– Яшкин мне нравится, пробивной форвард пятачка, но он не совсем подходит СКА по стилю – громоздкий, не такой скоростной и юркий. Те же Толчинский и Грицюк – типичные бегунки, они созданы для нынешней системы игры СКА.

А вот нашей «Сибири» при тренере Мартемьянове Яшкин подошел бы идеально. Считаю, что именно такого форварда-столба, который свое всегда забьет, нам не хватило, чтобы проходить тот же Омск в первом раунде плей-офф, – сказал бывший арбитр.