Юрий Карандин: «Яшкин – громоздкий форвард. А Толчинский и Грицюк – типичные бегунки, они созданы для нынешней системы игры СКА»

Теги Авангард Сибирь СКА КХЛ Юрий Карандин Дмитрий Яшкин Артем Сергеев Сергей Толчинский Арсений Грицюк Хоккей

Юрий Карандин считает, что Дмитрий Яшкин не совсем подходит СКА по стилю.

– Кто выигрывает рынок-2023?

– Вроде деньги есть у всех, но почти все самые сильные игроки рынка выбирают СКА. И молодые белорусы, и форвард Толчинский, и защитник Сергеев. Говорят, что вот-вот переберется в Питер и нападающий Грицюк. 

Наверное, это происходит из-за того, что все хотят сыграть на новой арене СКА – самой большой в нашей истории. Другой вариант – в Питере умеют уговаривать (смеется).

– Некоторые специалисты, наоборот, отмечают текучку кадров в СКА и говорят о возможной потере лучшего снайпера и бомбардира сезона Яшкина...

– Яшкин мне нравится, пробивной форвард пятачка, но он не совсем подходит СКА по стилю – громоздкий, не такой скоростной и юркий. Те же Толчинский и Грицюк – типичные бегунки, они созданы для нынешней системы игры СКА. 

А вот нашей «Сибири» при тренере Мартемьянове Яшкин подошел бы идеально. Считаю, что именно такого форварда-столба, который свое всегда забьет, нам не хватило, чтобы проходить тот же Омск в первом раунде плей-офф, – сказал бывший арбитр.

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5 комментариев

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Диандерталец
"Специалисты говорят о текучки кадров в СКА"
Хорошая постановка вопроса. Чтобы не ответили, это всё равно будет признанием того, что у СКА "течка"
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Uriah Heep
Ну да. А создатель системы сам Ротенберг.
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Слава Лукашев
Забыл добавить еще что воспитанники СКА( не доберет бонусов)
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Ми Ша
Какой такой системы?
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Ми Ша
Система бей-беги
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