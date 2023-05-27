Грицюк станет игроком СКА. «Авангард» не будет повторять предложение из Петербурга («СЭ»)
Арсений Грицюк перейдет в СКА, «Авангард» не будет повторять предложение по игроку.
Ранее 22-летний форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял предложение клуба из Санкт-Петербурга.
Сообщалось, что СКА предлагает Грицюку 110 миллионов рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов, а «Авангард» сделал нападающему квалификационное предложение на 2 года и 90 млн рублей при двустороннем контракте.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», повторять предложение СКА омский клуб не будет.
Утверждается, что компенсация за переход хоккеиста составит около 100 млн рублей.
В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.
А этот р1dор финский все не может аппетит свой утолить.
Вот у него прдгорает что цска каждый год утюжит его игрушку.Главное то в том ещё,что цска после того как ограбило Сибирь и Салават (Шумаков,Шалунов ,Окулов,Капризов) больше таким осоьо не занималось,а СКА все не угомонится