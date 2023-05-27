Грицюк станет игроком СКА. «Авангард» не будет повторять предложение из Петербурга («СЭ»)

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк перейдет в СКА, «Авангард» не будет повторять предложение по игроку.

Ранее 22-летний форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял предложение клуба из Санкт-Петербурга. 

Сообщалось, что СКА предлагает Грицюку 110 миллионов рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов, а «Авангард» сделал нападающему квалификационное предложение на 2 года и 90 млн рублей при двустороннем контракте. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», повторять предложение СКА омский клуб не будет.

Утверждается, что компенсация за переход хоккеиста составит около 100 млн рублей. 

В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.

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14 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
G Drive в деле.
А этот р1dор финский все не может аппетит свой утолить.
Вот у него прдгорает что цска каждый год утюжит его игрушку.Главное то в том ещё,что цска после того как ограбило Сибирь и Салават (Шумаков,Шалунов ,Окулов,Капризов) больше таким осоьо не занималось,а СКА все не угомонится
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selachii
скатертью дорога)
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Bartez1986
очередной воспитанник великой школы СКА и лично Йозе
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vatto
только в нашем колхозе....к одному из конкурентов почти два лидера ушли....а в замен картошка....эдмонтон тоже может отдать драза и макдака в обмен на денежную компенсацию????.....проклятый ротен всю лигу нагнул...чтобы из чашки хлебнуть...
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selachii
Ответ Адильхан Абдусаламов
G Drive в деле. А этот р1dор финский все не может аппетит свой утолить. Вот у него прдгорает что цска каждый год утюжит его игрушку.Главное то в том ещё,что цска после того как ограбило Сибирь и Салават (Шумаков,Шалунов ,Окулов,Капризов) больше таким осоьо не занималось,а СКА все не угомонится
ЦСКА не занимается, потому что пока кубки завоёвывают)
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Roman Schmidt
Удачи в ска,что ещё тут сказать.Играй в 3 звене,Арсений и наслаждайся совместной работой с Бабаем под руководством сильнейшего тренера Йозе Романо
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Angryslon
Газпромнефть заплатит 100 млн. компенсации Газпромнефти. 🤪
+4
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Ястреб
Удачи Грицуку, а нам найти за 190 (100 компенсация + 90 ему должны были) не хуже игрока, ой игроков 2-х конечно…
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Брулин
Посмотрим как Рома будет ставить им игру,собирает всех обиженных деньгами
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Ыжык
Приказали отдать. Вот поэтому Крылов так быстро и ушел.
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Ромарио163
Значит Яшкин в АК Барсе, Ура!
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Сергей Громенко
Ответ selachii
скатертью дорога)
Действительно, задолбал этот сопляк в месте с бабаем. Пусть скажет спасибо Бобу, который сделал ему такой подарок в карьере.
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