Плющев о Грицюке: «Хоккей, который ставит Кравец, росту нападающих такого плана не способствует»

Теги Авангард СКА Владимир Плющев КХЛ Михаил Кравец Арсений Грицюк Хоккей

Владимир Плющев высказался о возможном переходе Арсения Грицюка в СКА.

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» принял предложение СКА. «Ястребы» в течение недели могут повторить предложение и сохранить Грицюка в составе своей команды.

– Сейчас широко обсуждается контрактная ситуация с молодым форвардом Арсением Грицюком. Как на нее повлияют последние тренерские новости из Омска?

– Насколько слышал, Грицюк будет играть в СКА. К сожалению, последний сезон в Омске у него в общем-то не сложился. Не было особого доверия, игрового времени, правильной тактической схемы.

Грицюк – яркий, но еще не оформленный молодой форвард. Тот хоккей, который ставит Кравец, росту нападающих такого плана не способствует, поэтому в нынешней контрактной ситуации форварда тренерская новость из Омска тоже фактор.

Вообще в нашем хоккее талантливых форвардов можно пересчитать по пальцам одной-двух рук, поэтому следишь за каждым и от каждого ждешь стопроцентной реализации. Омский кризис Грицюка меня беспокоит.

– Подходит ли Грицюку СКА, который сделал ему контрактное предложение?

– В сравнении с командой Кравеца СКА играет более агрессивно и открыто, для Грицюка у армейцев более удобная стилистика. При этом конкуренцию еще никто не отменял – в Питере она жесткая. Хороший вызов для молодого хоккеиста, – сказал заслуженный тренер России. 

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3 комментария

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Георгий Волков
Ларин, ты на чужие деньги уже сильно халтуришь. Лучший сезон при Кравеце! Но хоккей не подходит. Ты хоть пропаганду свою немного под реальность подстраивай, а то отлучат от финансового ручейка.
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artem klishin
на зарплате что ли?
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Михаил Качалов
Пускай балаболит
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