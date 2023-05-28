Грицюк перешел в СКА. «Авангард» не повторил предложение из Петербурга

Теги Авангард СКА переходы КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк перешел в СКА, «Авангард» не повторил предложение по игроку.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее 22-летний форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял предложение клуба из Санкт-Петербурга. 

Сообщалось, что СКА предложил Грицюку 110 миллионов рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов, а «Авангард» сделал нападающему квалификационное предложение на 2 года и 90 млн рублей при двустороннем контракте. 

Утверждается, что компенсация за переход хоккеиста составит около 100 млн рублей. 

В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.

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14 комментариев

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Александр Романов
И смешно и грустно от этой новости
Как же хочется что бы не было в КХЛ клуба с берегов невы
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Кеша
Развалили Авангард . В следующем сезоне это будет тень Авангарда прошедшего сезона. И Кравец не поможет никак. И СКА это делает со всеми клубами из года в год , но результата нет и не будет . Карма !
+17
-3
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krasno-siniyman
Очередной воспитанник возвращается домой!
+6
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mihany12
Потолок зарплат…
Нет, не слышали, у нас же «система», а еще 800 просмотренных матчей за плечами!!
+3
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mexicantushkan
в чем смысл и польза денежной компенсации - она из потолка что ли выводится? менеджеры авангарда жалкие слабаки
+3
0
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Сергей Спартакович
Ответ Александр Романов
И смешно и грустно от этой новости Как же хочется что бы не было в КХЛ клуба с берегов невы
с футболом такая же ситуация,потом взялись за волейбол.
+3
0
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GoodZilla
Ответ KRAN
А что не так с потолком? Они скинули Яшкина, Гусева, Жафярова сейчас спихивают. Это под 150 лямов будет.
... и подписали Кадейкина, Толчинского, Грицюка, 2-х белорусов, Сергеева из ЦСКА (список "покупок" не полный)!!!
+3
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GoodZilla
-1 продажный бабаевец
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Евгений Чачило
Ура! Одной эпопеей с переходом меньше.
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artem klishin
Ответ mexicantushkan
в чем смысл и польза денежной компенсации - она из потолка что ли выводится? менеджеры авангарда жалкие слабаки
полностью согласен. не захотели побороться за игрока. следующий сезон очевидно провален.
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