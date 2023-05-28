Грицюк перешел в СКА. «Авангард» не повторил предложение из Петербурга

Арсений Грицюк перешел в СКА, «Авангард» не повторил предложение по игроку.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее 22-летний форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял предложение клуба из Санкт-Петербурга.

Сообщалось, что предложил 110 миллионов рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов, а « » сделал нападающему квалификационное предложение на 2 года и 90 млн рублей при двустороннем контракте.

Утверждается, что компенсация за переход хоккеиста составит около 100 млн рублей.

В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.