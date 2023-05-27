Директор «Динамо» о победе над командой Овечкина на турнире воспитанников клуба: «Шутили, что разница между любителями и НХЛ не такая большая оказалась»

Директор «Динамо» высказался об участии Александра Овечкина в турнире воспитанников клуба .

Турнир воспитанников «Динамо» проходил в субботу на арене «Сталкер» у Машкинского шоссе. Команда 1986 года рождения, за которую играл , победила команду 1985 года рождения с Овечкиным в составе по буллитам со счетом 2:1. Овечкин отметился голом.



«Много эмоций. Приехало столько ребят и друзей, кого не видели много лет, тренеров. Приехал и Борис Николаевич Гольцев – легенда « », которая воспитала практически всех этих ребят. Приятно удивлен, что удалось собрать столько людей.

Организаторы большие молодцы, что устроили такой шикарный праздник. Знал, что будет участвовать. Было очень приятно встретить Александра Великого в такой неформальной обстановке, поиграть, посмеяться, вспомнить былые времена.

В очной встрече команд 1985 и 1986 годов рождения соответственно нам удалось обыграть команду Овечкина. Шутили, что разница между любителями и НХЛ не такая большая оказалась.

Это все шутки, но если говорить серьезно, то Саше огромное спасибо, что находит время поучаствовать в подобных мероприятиях, встретиться с теми, с кем он играл в детстве», – сказал Сопин.