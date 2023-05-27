Овечкин может поучаствовать в презентации «Динамо» перед стартом сезона КХЛ

Александр Овечкин может принять участие в презентации «Динамо» перед стартом сезона КХЛ.

Спортивный директор московского клуба Алексей Сопин сказал, что клуб может провести презентацию команды перед стартом сезона-2023/24 Фонбет чемпионата КХЛ и пригласить на мероприятие Овечкина.

«Для молодежной команды и системы «Динамо» с 1 июля запланирован лагерь развития. Он пройдет на новой малой спортивной [арене] в Петровском парке. Основная команда 13-14 июля пройдет медосмотр, а 15 июля уедет в Нижегородскую область на сборы.

30 июля команда возвращается. После нескольких выходных начнется серия товарищеских матчей. 4 и 5 августа запланированы игры на своей арене с «Амуром» и «Спартаком», с 10 по 13 августа в Уфе сыграем на Кубке президента Башкортостана, затем два контрольных матча с «Витязем» и Кубок мэра Москвы.

После сборов в Нижнем Новгороде мы обязательно проведем открытую тренировку. Что касается презентации команды, то мы обсудим возможность проведения данного мероприятия.

В прошлом году всем все очень понравилось, поэтому можно сделать это хорошей традицией и вновь организовать такое мероприятие. Пригласим ли Овечкина, как в прошлом году? Если Александр найдет время в своем загруженном графике, то мы сможем что-нибудь придумать», – сказал Сопин.