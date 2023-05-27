Овечкин о карьере после НХЛ: «Буду первым в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить»

Александр Овечкин пошутил, что после НХЛ поедет доигрывать в ОАЭ.

У форварда « » спросили про место, в которое известные хоккеисты едут заканчивать карьеру, проведя аналогию с футболом, где многие игроки едут заканчивать в Саудовскую Аравию.

Овечкин пошутил, что он будет первым хоккеистом, который переедет в Объединенные Арабские Эмираты.

«Я буду первым (смеется), в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», – сказал Овечкин в программе «КСТАТИ» во «ВКонтакте».