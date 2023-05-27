Овечкин о карьере после НХЛ: «Буду первым в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ чемпионат ОАЭ Хоккей

Александр Овечкин пошутил, что после НХЛ поедет доигрывать в ОАЭ.

У форварда «Вашингтона» спросили про место, в которое известные хоккеисты едут заканчивать карьеру, проведя аналогию с футболом, где многие игроки едут заканчивать в Саудовскую Аравию.

Овечкин пошутил, что он будет первым хоккеистом, который переедет в Объединенные Арабские Эмираты.

«Я буду первым (смеется), в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», – сказал Овечкин в программе «КСТАТИ» во «ВКонтакте».

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9 комментариев

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ChipsRobber
Хоть в ОАЭ, хоть куда.
Главное в Россию не возвращайся, а то станешь еще одним фетисовым или третьяком.
+16
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+9
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Tungus85
Мучаются работяги на заводе, за 30к в месяц
+14
-6
+8
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Jose Maur
Представляю эти «мучения» за миллиард дирхамов на льду первого этажа «Дубай Молла»🙄
+10
-4
+6
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Achilles 21
потролил одного португальца)))))))
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Kanan Jarrus
овцов за деньги готов на все, тоже мне секрет
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dosatuy
Ответ Jose Maur
Представляю эти «мучения» за миллиард дирхамов на льду первого этажа «Дубай Молла»🙄
Что-то ты загнул. Миллиард дирхамов это около 250 лямов долларов. Кто ему такие бабки даст , ещё и на старости???
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Dmitry Shapaev
Ответ ChipsRobber
Хоть в ОАЭ, хоть куда. Главное в Россию не возвращайся, а то станешь еще одним фетисовым или третьяком.
давно уже стал, просто щас молчит
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Павел Бердышев
Ответ Tungus85
Мучаются работяги на заводе, за 30к в месяц
Уважаемый, уверяю Вас в том, что никаких мучений работяги не испытывают. Я знаю, о чём я говорю, так как опыт общения с работягами у меня колоссальный. Они живут так, они к этому привыкли и пойдут голосовать за ВВП не задумываясь. Не надо их жалеть, они сами на себя наплевали. Не буду описывать подробности, но они имеют то, что заслуживают, за редким исключением.
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