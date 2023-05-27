Овечкин о карьере после НХЛ: «Буду первым в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить»
Александр Овечкин пошутил, что после НХЛ поедет доигрывать в ОАЭ.
У форварда «Вашингтона» спросили про место, в которое известные хоккеисты едут заканчивать карьеру, проведя аналогию с футболом, где многие игроки едут заканчивать в Саудовскую Аравию.
Овечкин пошутил, что он будет первым хоккеистом, который переедет в Объединенные Арабские Эмираты.
«Я буду первым (смеется), в ОАЭ. Если заплатят большие деньги, почему нет? Годик можно себя помучить», – сказал Овечкин в программе «КСТАТИ» во «ВКонтакте».
Главное в Россию не возвращайся, а то станешь еще одним фетисовым или третьяком.