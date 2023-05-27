Семья Овечкина в стиле «Тачек» отпраздновала день рождения сына Ильи – были шарики в виде Молнии Маккуина. В прошлом году была тематика «Синего Трактора»

Александр Овечкин отметил день рождения сына в тематике мультфильма «Тачки».

Илье, младшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось три года.

Сначала Илью поздравили дома, комната была украшена в стилистике «Тачек» и с шариками в виде Молнии Маккуина.

Затем семья отправилась на празднование, где собрались гости. Вечеринка также была в стилистике «Тачек».

Стоит отметить, что год назад Овечкин отметил день рождения сына в тематике мультфильма «Синий Трактор».

Фото: инстаграм Анастасии Шубской