Семья Овечкина в стиле «Тачек» отпраздновала день рождения сына Ильи – были шарики в виде Молнии Маккуина. В прошлом году была тематика «Синего Трактора»
Александр Овечкин отметил день рождения сына в тематике мультфильма «Тачки».
Илье, младшему сыну нападающего «Вашингтона», исполнилось три года.
Сначала Илью поздравили дома, комната была украшена в стилистике «Тачек» и с шариками в виде Молнии Маккуина.
Затем семья отправилась на празднование, где собрались гости. Вечеринка также была в стилистике «Тачек».
Стоит отметить, что год назад Овечкин отметил день рождения сына в тематике мультфильма «Синий Трактор».
3 комментария