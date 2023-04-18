Жафяров о 2-4 с ЦСКА: «Поражение делают СКА сильнее. В прошлое межсезонье появилось много игроков, требуется время для раскрытия потенциала»

Дамир Жафяров прокомментировал поражение в серии от ЦСКА.

СКА уступил со счетом 2-4 в финале Западной конференции.

– После поражения от ЦСКА уже пришли в себя?

– Еще нет. Прошло уже несколько дней, а внутри у меня все равно полное опустошение. Сразу принять это поражение очень тяжело.

Хотя смысла грустить дальше нет, надо как можно быстрее забыть о плохом. Поверьте, мы отдали все, что у нас было, для победы.

– В чем именно ЦСКА переиграли?

– Это точно не один фактор. Серия показала, в чем нам надо прибавлять. Для более подробного разбора должно еще пройти время, чтобы схлынули эмоции.

Тогда можно в спокойном режиме проанализировать произошедшее, включая допущенные ошибки, и лучше подготовиться к следующему сезону.

– Чем силен этот ЦСКА?

– Большое значение имеет кубковый опыт, в том числе решающих матчей.

Многие игроки выступают вместе не первый год, прошли через победы и неудачи, знают, что делать в критических ситуациях.

Еще когда я следил за сериями ЦСКА против «Северстали» и «Локомотива», то обратил внимание, как армейцы умеют включаться в самый важный момент.

Кажется, соперники уже перехватили инициативу и завладели преимуществом. Но ЦСКА добавляет, начинает действовать максимально правильно и меняет ход игры. В нашей серии произошло то же самое.

– Этот ЦСКА реально обыграть или надо ждать, когда закроется его «чемпионское окно»?

– Реально. Делали же это раньше «Ак Барс» и «Авангард».

В СКА в прошлое межсезонье произошли большие изменения, появилось много новых игроков.

Для того чтобы полностью раскрыть потенциал, еще требуется время. Поражения делают нас только сильнее, – сказал нападающий СКА.