Агент Паремузов о СКА в плей-офф: «Не хватило опыта и работы тренерского штаба с лидерами. Гусев в хоккей не разучился играть»

Сергей Паремузов считает, что в плей-офф СКА не хватило опыта и работы штаба с лидерами.

– Как вам плей-офф в этом сезоне?

– Первый раунд был просто невероятным, я искренне порадовался за « », так как симпатизирую . Разочаровало « ». Понравилось «Торпедо», но ожидал большего от команды в серии против СКА – видимо, мотивация и силы закончились.

Расстроил « »: есть школа, игроки, но чего-то не хватает. Я был уверен, что Ярославль пройдет ЦСКА, но, видите, как я ошибся. В то же время армейцы тихой сапой дошли до финала, хотя если присмотреться к команде и уровню игроков, то вопросов не возникает.

И совершенно правильно в плей-офф себя ведет Сергей Федоров: невероятный авторитет для игроков, верно выстроил линию поведения. А СКА вышел на серию с пионерским задором, попытался взять нахрапом, но с такими мастерами это не проходит.

– СКА не хватило опыта плей-офф?

– Не хватило опыта и работы тренерского штаба с лидерами. Почему не играли Жафяров, Гусев? Почему ведущие игроки оказались в таком состоянии? Это вопросы к Роману Ротенбергу. Гусев в хоккей не разучился играть.

Представьте себе, что в «Магнитке» середины 2010-х годов тренер посадил бы в запас Мозякина и Зарипова. Это же невозможно. В СКА поставили молодых джигитов, у которых глаза по пять копеек, а ЦСКА – мастеровитая команда, которая никуда не торопится: где надо – на тормозах спустили, где надо – прибавили.

Все эти заявления СКА – «мы проиграли, но у нас молодая команда» – не катят. Здесь не физкультура, а спорт высоких достижений, – сказал хоккейный агент.