Агент Паремузов о СКА в плей-офф: «Не хватило опыта и работы тренерского штаба с лидерами. Гусев в хоккей не разучился играть»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Торпедо Сергей Федоров Сергей Паремузов КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Леонид Тамбиев Дамир Жафяров Роман Ротенберг Адмирал Хоккей

Сергей Паремузов считает, что в плей-офф СКА не хватило опыта и работы штаба с лидерами.

– Как вам плей-офф КХЛ в этом сезоне?

– Первый раунд был просто невероятным, я искренне порадовался за «Адмирал», так как симпатизирую Леониду Тамбиеву. Разочаровало «Динамо». Понравилось «Торпедо», но ожидал большего от команды в серии против СКА – видимо, мотивация и силы закончились.

Расстроил «Локомотив»: есть школа, игроки, но чего-то не хватает. Я был уверен, что Ярославль пройдет ЦСКА, но, видите, как я ошибся. В то же время армейцы тихой сапой дошли до финала, хотя если присмотреться к команде и уровню игроков, то вопросов не возникает.

И совершенно правильно в плей-офф себя ведет Сергей Федоров: невероятный авторитет для игроков, верно выстроил линию поведения. А СКА вышел на серию с пионерским задором, попытался взять нахрапом, но с такими мастерами это не проходит.

– СКА не хватило опыта плей-офф?

– Не хватило опыта и работы тренерского штаба с лидерами. Почему не играли Жафяров, Гусев? Почему ведущие игроки оказались в таком состоянии? Это вопросы к Роману Ротенбергу. Гусев в хоккей не разучился играть.

Представьте себе, что в «Магнитке» середины 2010-х годов тренер посадил бы в запас Мозякина и Зарипова. Это же невозможно. В СКА поставили молодых джигитов, у которых глаза по пять копеек, а ЦСКА – мастеровитая команда, которая никуда не торопится: где надо – на тормозах спустили, где надо – прибавили.

Все эти заявления СКА – «мы проиграли, но у нас молодая команда» – не катят. Здесь не физкультура, а спорт высоких достижений, – сказал хоккейный агент.

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4 комментария

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Андрей Королёнок
Гусев на данный момент один из лучших игроков лиги. Уверен он это ещё не раз докажет.
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вован63
Ска сгубили понты главного типа тренера.
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Web_kz
Просто в этом тренерском штабе рулит не тренер. Вот, собственно, и все.
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zakirshah
всё по делу
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