Жафяров о Ротенберге: «Роман Борисович вовлечен в процессы и не останавливается на достигнутом. Еще в сборной увидел его азарт и стремление побеждать»

Дамир Жафяров поделился мнением о работе под руководством Романа Ротенберга.

– С Романом Ротенбергом сложно работать?

– Я давно был с ним знаком, когда еще приезжал в сборную России. Уже тогда видел в его глазах азарт и стремление побеждать. Это самое главное.

Роман Борисович вовлечен в процессы и никогда не останавливается на достигнутом, ставя большие цели.

Его стремление передается команде и идет нам на пользу. А так у любого тренера есть свои требования, которые надо выполнять, – сказал нападающий СКА.

В нынешнем сезоне петербургская команда заняла первое место в общей таблице и уступила ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.