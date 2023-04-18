Жафяров о Ротенберге: «Роман Борисович вовлечен в процессы и не останавливается на достигнутом. Еще в сборной увидел его азарт и стремление побеждать»
Дамир Жафяров поделился мнением о работе под руководством Романа Ротенберга.
– С Романом Ротенбергом сложно работать?
– Я давно был с ним знаком, когда еще приезжал в сборную России. Уже тогда видел в его глазах азарт и стремление побеждать. Это самое главное.
Роман Борисович вовлечен в процессы и никогда не останавливается на достигнутом, ставя большие цели.
Его стремление передается команде и идет нам на пользу. А так у любого тренера есть свои требования, которые надо выполнять, – сказал нападающий СКА.
В нынешнем сезоне петербургская команда заняла первое место в общей таблице КХЛ и уступила ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.
сборной России по футболу. Подседит Карпина и всё. 🤣
Да, Роман Борисович, и я тоже буду. Пишите в личку...)
А детки своих родителей умеет только воровать и бабки отмывать-что-то созидательное -ни за что,ума не хватает в 21 веке.Алчность,стяжательством и холопское раболепие у тех кто в доляне.Ехал бы СВО,а не фаянсовые зубами здесь сверкал и то больше пользы.