Жафяров о Ротенберге: «Роман Борисович вовлечен в процессы и не останавливается на достигнутом. Еще в сборной увидел его азарт и стремление побеждать»

Теги СКА КХЛ Дамир Жафяров Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Дамир Жафяров поделился мнением о работе под руководством Романа Ротенберга.

– С Романом Ротенбергом сложно работать?

– Я давно был с ним знаком, когда еще приезжал в сборную России. Уже тогда видел в его глазах азарт и стремление побеждать. Это самое главное.

Роман Борисович вовлечен в процессы и никогда не останавливается на достигнутом, ставя большие цели.

Его стремление передается команде и идет нам на пользу. А так у любого тренера есть свои требования, которые надо выполнять, – сказал нападающий СКА.

В нынешнем сезоне петербургская команда заняла первое место в общей таблице КХЛ и уступила ЦСКА в финале Западной конференции со счетом 2-4 в серии.

19 комментариев

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Melnikov1968
А почему не спрашивают мнение Гусева о Ротенберге? С этими ребятами все ясно, они как под копирку несут одно и то же. Хочется услышать что-нибудь оригинальное или хотя бы какой-то намёк на критику.
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vizaslayer
Да сколько еще будет про мистер 800 просмотров ?
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заводчанин
Дамир ты то куда …
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Wayne Gretzky 99
Мягко говоря, Ромка звезд с неба не хватает.
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Олег
Такими темпами, Рома скоро станет тренером,
сборной России по футболу. Подседит Карпина и всё. 🤣
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Max Bochkov
Йозе платит Жафярову по контракту 75 млн. в год. За такие деньги тут почти любой будет расхваливать Марино в ежедневном режиме.
Да, Роман Борисович, и я тоже буду. Пишите в личку...)
+4
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Alexander91
Ответ заводчанин
Дамир ты то куда …
В первое звено хочет
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Валентина Николаевна
Роман Борисович не останавливается на достигнутом!!! Хотя, постойте...
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Берни Парент
"Роман Борисович вовлечен в процессы..." )) да кто бы сомневался.
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Дружба11
Ответ Wayne Gretzky 99
Мягко говоря, Ромка звезд с неба не хватает.
зато фаянсовыми зубами-о как! сверкает.))).
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Дружба11
Ответ заводчанин
Дамир ты то куда …
а поклониться барину как же?))
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Lampo
Назовите мне тренера, который не вовлечен в процесс, работает без азарта и всегда стремится проигрывать? Ну хорош уже полировать ему шоколадный глаз
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Дружба11
фаянсовые зубы как рассвет,сверкай Ромашка ими хоть сотни лет,фаянсовые зубы не хухры, не сборная хоккея всей страны....
+1
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Дружба11
Романа все пытаются созидателем изобразить),но сколько бабок не своруй-мозгов для дела не прибавится.
А детки своих родителей умеет только воровать и бабки отмывать-что-то созидательное -ни за что,ума не хватает в 21 веке.Алчность,стяжательством и холопское раболепие у тех кто в доляне.Ехал бы СВО,а не фаянсовые зубами здесь сверкал и то больше пользы.
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licol1
А хто такой, этот таинственный коуч, рОМАН бАРИСЫЧ?
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ДнепрЧемпион1983
С учетом того что Ротенберг читает все что про него в интернете пишут (да, Роман?:)) шансы Дамира на новый контракт существенно выросли:)
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Александр Митраков
Активная работа языком в чужой зоне
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Сергей Орлов
Что это? Угрозы? Шантаж? Подкуп?
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