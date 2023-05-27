Морозов и участники противостояния СССР – Канада посадили аллею из 15 кленов в Балашихе

Глава КХЛ совместно с участниками противостояния СССР – Канада посадили аллею из 15 кленов.

Мероприятие прошло в четверг в парке «Пехорка» в Балашихе. Помимо Алексея Морозова, в нем приняли участие олимпийские чемпионы по хоккею, заслуженные мастера спорта СССР Юрий Ляпкин и Александр Якушев.

Клены выбрали потому, что из этого дерева создавались первые клюшки для хоккеистов.

«Это место знаковое для КХЛ, дворцу спорта в Балашихе тоже исполняется 15 лет. Здесь три команды находились и Кубок Гагарина здесь выиграли. Очень удобно, что рядом такой прекрасный парк, где можно пройтись прогуляться и поучаствовать в акции», – заявил Морозов.

Теперь по окончании каждого хоккейного сезона на новой аллее КХЛ будут высаживать по одному дереву.