Морозов и участники противостояния СССР – Канада посадили аллею из 15 кленов в Балашихе

Теги Алексей Морозов Сборная Канады по хоккею сборная СССР КХЛ Хоккей

Глава КХЛ совместно с участниками противостояния СССР – Канада посадили аллею из 15 кленов.

Мероприятие прошло в четверг в парке «Пехорка» в Балашихе. Помимо Алексея Морозова, в нем приняли участие олимпийские чемпионы по хоккею, заслуженные мастера спорта СССР Юрий Ляпкин и Александр Якушев.

Клены выбрали потому, что из этого дерева создавались первые клюшки для хоккеистов.

«Это место знаковое для КХЛ, дворцу спорта в Балашихе тоже исполняется 15 лет. Здесь три команды находились и Кубок Гагарина здесь выиграли. Очень удобно, что рядом такой прекрасный парк, где можно пройтись прогуляться и поучаствовать в акции», – заявил Морозов.

Теперь по окончании каждого хоккейного сезона на новой аллее КХЛ будут высаживать по одному дереву.

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3 комментария

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5kywn5cddd
Вот это хорошо!
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anton jakushev
А почему не берёзок в Монреале?
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Michael1969
Клен выбран потому, что его лист изображён на флаге Канады
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