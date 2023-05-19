КХЛ проверит, отказывались ли натурализованные хоккеисты от гражданства Казахстана: «Это серьезная проблема, тут много нюансов»

КХЛ проверит, отказывались натурализованные игроки от казахстанских паспортов.

Об рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, что канадский защитник ЦСКА Даррен Дитц, его соотечественники Кертис Волк и защитник Джесси Блэкер (оба – «Автомобилист»), а также шведский защитник «Авангарда» Виктор Сведберг отказались от гражданства Казахстана.

Граждане Казахстана не считаются легионерами в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Это серьезная проблема, мы ее сегодня обсуждали. У этих игроков есть действующие контракты, они на данный момент не являются легионерами. Мы будем прорабатывать вопрос дальше, тут много нюансов.

Мы пока не знаем, отказывались ли игроки от своего гражданства. Если игрок подтверждает статус казахстанского гражданства на сезон, то весь сезон он продолжает выступать за клуб согласно этому статусу», – сказал Морозов.