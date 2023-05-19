КХЛ проверит, отказывались ли натурализованные хоккеисты от гражданства Казахстана: «Это серьезная проблема, тут много нюансов»

Теги Авангард ЦСКА Автомобилист Алексей Морозов КХЛ Джесси Блэкер Даррен Дитц Кертис Волк Хоккей

КХЛ проверит, отказывались натурализованные игроки от казахстанских паспортов.

Об рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее сообщалось, что канадский защитник ЦСКА Даррен Дитц, его соотечественники Кертис Волк и защитник Джесси Блэкер (оба – «Автомобилист»), а также шведский защитник «Авангарда» Виктор Сведберг отказались от гражданства Казахстана.

Граждане Казахстана не считаются легионерами в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Это серьезная проблема, мы ее сегодня обсуждали. У этих игроков есть действующие контракты, они на данный момент не являются легионерами. Мы будем прорабатывать вопрос дальше, тут много нюансов.

Мы пока не знаем, отказывались ли игроки от своего гражданства. Если игрок подтверждает статус казахстанского гражданства на сезон, то весь сезон он продолжает выступать за клуб согласно этому статусу», – сказал Морозов.

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5 комментариев

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Pronger
я в шоке)) Ауу модеры, вы зачем мой коммент удалили?
дословно: "очень просто проверить наличие мозга у человека, достаточно одного комментария"
Тут, что оскорбления чувств либерах?
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Ыжык
У Авангарда нет шведского защитника. Контракт закончился.
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HockeyMan
По-моему все проще нужно делать. Главное что бы был распороть на момент подписания контракта.
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Сибирский литовец
Сначала канадцы , потом казахи , а потом кто ?
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