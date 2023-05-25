КХЛ договорилась о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов КХЛ. Они проработают меры для противодействия оттоку игроков за рубеж

Теги Алексей Морозов женский хоккей КХЛ МХЛ Женская хоккейная лига Виктор Меркулов Хоккей

КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов.

24 мая глава КХЛ Алексей Морозов и президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ (АХА КХЛ) Виктор Меркулов заключили договор о сотрудничестве организаций.

В рамках соглашения стороны будут вести совместную деятельность, направленную на борьбу с неаккредитованными агентами, противоправным влиянием на результаты соревнований, а также сотрудничать по иным вопросам, связанным с деятельностью агентов. 

В рамках новой стратегии лиги будет создана рабочая группа КХЛ по взаимодействию с игроками. Представитель АХА КХЛ получит возможность участвовать в группе для защиты интересов хоккеистов.

Ассоциация также получит возможность направлять предложения в рамках совершенствования регламентов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ.

Кроме того, стороны проработают дополнительные меры, направленные на противодействие оттоку российских хоккеистов за рубеж в пользу продолжения развития их карьеры в российском хоккее и КХЛ.

ФХР напомнила, что Теофанос, Мильштейн, Гандлер и еще 11 агентов не имеют аккредитации. Работа с ними грозит санкциями игрокам и клубам

Агент Никита Квартальнов пытается влиять на селекцию минского «Динамо», прикрываясь отцом. Он предлагал Рейдеборну перейти в клуб. В ФХР подана жалоба («Чемпионат»)

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10 комментариев

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Serge Vendino
Такие заявление - просто днище. Надо лигу развивать, чтобы все команды были конкурентоспособны и общий уровень повышался, чтобы лига привлекательной была, а не искусственные барьеры создавать.
+13
0
+13
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Strannix
Про Министерство обороны уже писали?
+14
-2
+12
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Костя Кот
будут загран паспорта забирать, просто и эффективно
+5
0
+5
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цэсемьэр
в здоровых организациях создаются условия для привлечения, в обреченных - меры противодействия оттоку.
+1
0
+1
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Ебздрогыч
Лучше всего с этой проблемой справляются ЦСКА и Министерство обороны, Федотов не даст соврать.
+3
-3
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Назар Игорь
Написали бы прямо - введут систему запретов на отъезд в лучшую лигу мира, где играют в настоящий хоккей. И будут талантливые ребята закисать в своëм болоте.
+2
-2
0
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Кеша
Займетесь фарм клубами. Трудно представить , чтобы в каком -либо чемпионате один клуб имел 4 фарма в высшей лиге . Займитесь потолком зарплат. Могут быть левые плюшки в виде земельных участков , квартир и прочего для родственников.
0
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marshal .masha
А при чем тут агенты? Я так понимаю агенты должны представлять интересы хоккеистов, а не осуществлять какие-то меры , противодействующие этим самым интересам и правам
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0
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norg
Ответ Кеша
Займетесь фарм клубами. Трудно представить , чтобы в каком -либо чемпионате один клуб имел 4 фарма в высшей лиге . Займитесь потолком зарплат. Могут быть левые плюшки в виде земельных участков , квартир и прочего для родственников.
Агенты против денег? Потолок - вопрос сугубо лиги.
0
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