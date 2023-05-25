КХЛ договорилась о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов КХЛ. Они проработают меры для противодействия оттоку игроков за рубеж

КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов.

24 мая глава КХЛ Алексей Морозов и президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ (АХА КХЛ) Виктор Меркулов заключили договор о сотрудничестве организаций.

В рамках соглашения стороны будут вести совместную деятельность, направленную на борьбу с неаккредитованными агентами, противоправным влиянием на результаты соревнований, а также сотрудничать по иным вопросам, связанным с деятельностью агентов.

В рамках новой стратегии лиги будет создана рабочая группа КХЛ по взаимодействию с игроками. Представитель АХА КХЛ получит возможность участвовать в группе для защиты интересов хоккеистов.

Ассоциация также получит возможность направлять предложения в рамках совершенствования регламентов КХЛ, и ЖХЛ.

Кроме того, стороны проработают дополнительные меры, направленные на противодействие оттоку российских хоккеистов за рубеж в пользу продолжения развития их карьеры в российском хоккее и КХЛ.

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