Быков о словах главы ИИХФ: «Тардиф не хочет признавать, что на него политически давят. Пытается выглядеть сильным руководителем»

Вячеслав Быков считает, что глава ИИХФ не хочет признавать, что на него политически давят.

Ранее Люк Тардиф сказал, что отстранение России и Беларуси от турниров не связано с политикой.

Сборные были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.

«Тардиф не хочет признавать, что на него политически давят. Он пытается выглядеть сильным руководителем. Ничего нового не узнали от него.

Когда нас вернут? Мне уже даже представить трудно», – сказал бывший главный тренер сборной России Быков.