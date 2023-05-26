Кожевников об отстранении России: «Тардиф хреново работает, если не может обеспечить защиту. Можем с Росгвардией приехать»

Александр Кожевников отметил, что Россия может приехать на ЧМ с Росгвардией.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что отстранение России и от турниров не связано с политикой. Сборные были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.

«Смешно. Всему миру смешно уже. Если у Тардифа не работает голова, то какой он руководитель.

Люк говорит о защите соревнований. Значит он хреново работает, если не может обеспечить защиту. Но мы можем и со своей Росгвардией приехать, чтобы была защита. Наверное, Тардиф этого хочет», – заявил двукратный олимпийский чемпион.