Кожевников об отстранении России: «Тардиф хреново работает, если не может обеспечить защиту. Можем с Росгвардией приехать»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика брань Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников отметил, что Россия может приехать на ЧМ с Росгвардией.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что отстранение России и Беларуси от турниров не связано с политикой. Сборные были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.

«Смешно. Всему миру смешно уже. Если у Тардифа не работает голова, то какой он руководитель.

Люк говорит о защите соревнований. Значит он хреново работает, если не может обеспечить защиту. Но мы можем и со своей Росгвардией приехать, чтобы была защита. Наверное, Тардиф этого хочет», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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24 комментария

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&_Bishep_&
Ну поезжай..... Только ЧВК Вагнер прихвати, иначе никак.. Ну не забывай, что Латвия это НАТО...
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Fullhouse
Куда ты с этими космонавтами приедешь? там кидают чем-то гораздо более тяжелым, чем пластиковые стаканчики, которые эти низкие люди боятся у нас в России
+14
-1
+13
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Bartez1986
Кожева один из тех недалеких, кто ездит 9 мая на машине с надписью "Можем повторить"?
+11
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+11
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42mk@
кто нибудь.остановите его.
+8
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Фанат Сан-Марино
Ответ 42mk@
кто нибудь.остановите его.
Только ящик Finlandia может его остановить
+7
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+7
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MaEn
Ответ DENbright
зачем там 200 тысяч укропов спят вечным сном, зачем их беспокоить
Про потери наступающих к обороняющимся, как 3:1 слышал? Если тех 200, то ваших 600 там полегло. Сам Вагнер это "Мясным штурмом" называет.
+5
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+5
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Кавабунга Шреддоголовый
Да ты под Бахмут отправляйся. Там как раз такие нужны
+5
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Александр Колодин
Что в головах у этих старперов от спорта?
+4
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Лука Тараканов
Сколько раз можно ,,пробивать дно,,?
+4
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MaEn
Реальный кло - ван.
Последний раз , росгвардеец давал показания, как его старушка унизила отхлестав цветами. А там, цветы сразу в задний п р о х о д вставят.
Бутонами вовнутрь.
+3
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MaEn
Ответ DENbright
Комментарий удален модератором
Ты лучше расскажи, почему зеков надо вербовать и амнистировать, раз так все хорошо?
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Superkenguroo
Можем можем можем

А по факту что-то как-то не могут
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Al561
Какая же помойка у людей в головах((
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Jeff Lebowski
Тардифа за 3 дня.
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Фанат Сан-Марино
Ответ HaLaVa666
Этот ящик его же и запустил видимо
Первый ящик пробный, второй похоронный
+2
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Vidic18
а правда что его доча которая актрисулька была любовницей фетисова (и он протолкнул ее аж в депутатши госдуры), а папаню просто поставили перед фактом ?
+3
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HaLaVa666
Ответ Фанат Сан-Марино
Только ящик Finlandia может его остановить
Этот ящик его же и запустил видимо
+1
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grevestor
Не можете. И когда такие как он это поймут, начнут спиваться или выходить из окна от депрессухи. Жаль, ещё немало нагадить успеют.
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shickana
Ответ Александр Колодин
Что в головах у этих старперов от спорта?
Старое перо
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OldRedWhite
Ответ Bartez1986
Кожева один из тех недалеких, кто ездит 9 мая на машине с надписью "Можем повторить"?
Он - патриот !
А Овечкин - особа легкого поведения )))
Что он в своей Омерике делает ?
Символ российского хоккея …
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DENbright
Ответ MaEn
Про потери наступающих к обороняющимся, как 3:1 слышал? Если тех 200, то ваших 600 там полегло. Сам Вагнер это "Мясным штурмом" называет.
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DENbright
Ответ MaEn
Ты лучше расскажи, почему зеков надо вербовать и амнистировать, раз так все хорошо?
Хоть какая то от них польза, ты лучше расскажи зачем призывники украинские сотнями тысяч умерли под Артемовском?
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