Кожевников об отстранении России: «Тардиф хреново работает, если не может обеспечить защиту. Можем с Росгвардией приехать»
Александр Кожевников отметил, что Россия может приехать на ЧМ с Росгвардией.
Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что отстранение России и Беларуси от турниров не связано с политикой. Сборные были отстранены от всех турниров под эгидой международной федерации весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
ИИХФ называет отстранение не санкциями, а необходимой мерой для обеспечения безопасности турниров.
«Смешно. Всему миру смешно уже. Если у Тардифа не работает голова, то какой он руководитель.
Люк говорит о защите соревнований. Значит он хреново работает, если не может обеспечить защиту. Но мы можем и со своей Росгвардией приехать, чтобы была защита. Наверное, Тардиф этого хочет», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Последний раз , росгвардеец давал показания, как его старушка унизила отхлестав цветами. А там, цветы сразу в задний п р о х о д вставят.
Бутонами вовнутрь.
А по факту что-то как-то не могут
А Овечкин - особа легкого поведения )))
Что он в своей Омерике делает ?
Символ российского хоккея …